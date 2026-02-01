Тимъти Шаламе, който засенчи Ди Каприо, бил баджанак с Гришо

Тимъти Шаламе, който тази година протяга уверено ръка към "Оскар", се оказва баджанак с нашия разбивач на женски сърца Григор Димитров.

Преди да започне да се среща с Кайли Дженър, Тимъти е бил гадже с колежките си Лили-Роуз Деп и Ейса Гонсалес, която пък в момента е любимата на Гришо.

Никакви тежки наркотици и никакви филми за супергерои - това е един от съветите за успех в Холивуд, който Тимъти Шаламе получава от Леонардо ди Каприо преди години.

По това време двамата се снимат в “Не поглеждай нагоре”.

На последните награди “Златен глобус” той триумфира

в една от най-оспорваните категории, побеждавайки Леонардо ди Каприо, Джордж Клуни

и други големи имена.

30-годишният Шаламе спечели трофея за най-добър актьор за играта си във “Върховният Марти”. Седмица по-рано стори същото и на церемонията за призовете “Изборът на критиците”, което накара букмейкърите рязко да увеличат шансовете му и за “Оскар”, където доскоро Ди Каприо бе сочен като фаворит с ролята си в “Битка след битка”.

Във "Върховния Марти" Шаламе играе състезател по тенис на маса от 50-те години, който мечтае да стане шампион, въпреки че почти никой не вярва в него. Признава, че се е подготвял за ролята близо седем години. За да постигне владеене на този спорт на състезателно ниво, взема уроци от шампиони.

“Знам, че хората обикновено не говорят така, но

аз искам да бъда един от великите”, казва Шаламе

в интервю, с което си навлича критики за самовлюбеност, пише "24 часа".

“Не се интересувам от това да правя престижно кино за една изчезваща публика. Но ако се наложи да сложа огромна топка за пинг-понг на главата си, за да привлека част от моите 19 млн. последователи в социалните мрежи към “Върховният Марти”, ще го направя без колебание”, заявява Шаламе, който вече е определян като една от най-големите филмови звезди на поколението Z.