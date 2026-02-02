IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Предстои годеж за Кайли Дженър и Тимъти Шаламе

Заедно са от 3 години

02.02.2026 | 22:09 ч. 1
Снимка: Getty Images

Кайли Дженър и Тимъти Шаламе може скоро да се сгодят. Запознати твърдят, че 28-годишната риалити звезда и 30-годишният актьор са обсъждали възможността да се сгодят през 2026 г. И явно им предстои да планират сватба. Връзката е сериозна.

"Те са много сериозни и говориха за това да се сгодят тази година.", коментира източник на "Us Weekly".

Той казва още, че Кайли се шегува, че Тимъти "вече е неин съпруг".

"Кайли определено командва парада и Тимъти обича това. Страхотен баланс между характерите на двамата е, и работи", посочва още източникът.

