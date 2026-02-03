Хитови маникюри за февруари

Февруари е тук! Все още сме в зимно и снежно настроение, но месецът е известен и като месец на любовта и виното, заради Свети Валентин и Трифон Зарезан. Именно всички тези вибрации влияят и на тенденциите при маникюрите през периода. Кои са хитовите предложения за февруари? Вижте отговорите на американския "Cosmopolitan".

Розови нокти

Класика в жанра! Розовото е сред основните цветове на Свети Валентин, създава романтично настроение, стои сладко, нежно. Може да изберете мек, млечен нюанс, който стои романтично. Или пък лъскаво розово, с което показвате, че сте във весело настроение и готови за парти. Желираните розови нокти - леко прозрачни и бляскави, пък ви правят жизнерадостни и са ефектни.

Сапунени нокти

Този вид маникюр стана голям хит в края на миналата зима и началото на пролетта на 2025 г. И сега остава актуален. Сапунените нокти са свежи, елегантни и лесно се постигат. Те са в светъл и дори някак леко прозрачен нюанс - бебешко розово, млечно розово, розово, съчетано с бежово. Леко лъскави са и имитират гладкия, прозрачен вид на сапуните.

Свети Валентин

Ясно е, че за 14-и февруари трябва да сте с тематичен маникюр. Но може да залагате на романтични нокти през целия месец - все пак е кратък. Това е месецът на любовта, така че през февруари редовно може да сте с маникюр със бели и червени сърчица, с розови панделки, с рози и т.н. Тези нокти са игриви, сладки, флиртаджийски и с тях сте на романтична вълна.

