50-годишната Мел Би показа топ форма по бански

Мел Би вдигна градусите в социалните мрежи. 50-годишната певица от Spice Girls замина на екзотична почивка през януари. Тя и съпругът ѝ Рори МакФий най-сетне са се насладили на меден месец. Двамата сключиха брак през юли в катедрала в Лондон. После направиха втора церемония в Мароко през август.

И очевидно чак сега имат време за романтична ваканция. Те са в островната държава Мавриций.

Първо виждаме как Рори и Мел Би са на плажа, като фризьорът маже с крем дупето на любимата си. Тя е по изрязано синьо долнище на бански.

После пък изпълнителката се разхожда по брега,като е по шарен бански от 2 части и показва топ форма.

МакФий и певицата се наслаждават на коктейли, романтични вечери и разходки. Били са и на яхта.

По средата на серията кадри в Instagram виждаме и как Мел Би лежи на шезлонг, като е топлес и само по лилаво долнище на бански тип прашка.

"Най-накрая!!! Ние изчезнахме за януари и се изгубихме един в друг в магическия рай на Мавриций за нашия дълго чакан меден месец", написа Мел Би към публикацията си.

