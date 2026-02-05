Тимъти Шаламе издаде, че иска да се ожени

Тимъти Шаламе призна, че иска да се ожени. 30-годишният актьор отговаря на въпроси на Ричард Къртис и така направи признанието.
Режисьорът го пита дали има приятелка. "Да", простичко отвръща Тимъти.
После Ричард задава въпроса: "Мислиш ли, че ще се ожениш? Може ли да дойдем?".
“Уоу, това е толкова лично. Ще ме вкараш в проблем, човек. Да, Да.", отговаря Шаламе, предават от американското издание на "Cosmopolitan".
Какво още каза той четете в teenproblem.net