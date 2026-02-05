IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 147

Тимъти Шаламе издаде, че иска да се ожени

С Кайли Дженър е

05.02.2026 | 20:07 ч. 4
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Тимъти Шаламе призна, че иска да се ожени. 30-годишният актьор отговаря на въпроси на Ричард Къртис и така направи признанието.

Режисьорът го пита дали има приятелка. "Да", простичко отвръща Тимъти.

После Ричард задава въпроса: "Мислиш ли, че ще се ожениш? Може ли да дойдем?".

“Уоу, това е толкова лично. Ще ме вкараш в проблем, човек. Да, Да.", отговаря Шаламе, предават от американското издание на "Cosmopolitan".

Какво още каза той четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Тимъти Шаламе Кайли Дженър брак двойка
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem