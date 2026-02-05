Сидни Суийни проговори за провалената си 7-годишна връзка

Сидни Суийни най-сетне проговори за провалената си 7-годишна връзка с Джонатан Давино.

28-годишната актриса и 42-годишният продуцент бяха заедно от 2018 г. Те се сгодиха през 2022 г., но през март 2025 г. стана ясно, че са се разделили.

Сега Сидни сподели, че двамата са били заедно 7 години и половина, но тя никога не е желала да говори за отношенията им.

"Бях във връзка много дълго време, 7 и половина години, и аз никога не съм говорила за нея. Аз бях много потайна. Никой не ни виждаше. Мисля, че е важно някои неща да са си за мен. Разбирам, че съм публична личност, но все още съм в моите 20 години. Все още осъзнавам какво е любовта, и е трудно да правиш това с милиони хора, които имат техните собствени мнения как изглежда това", коментира звездата пред списание "Cosmopolitan".

