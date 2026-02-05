IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сидни Суийни проговори за провалената си 7-годишна връзка

Беше с Джонатан Давино дълго време

05.02.2026 | 22:15 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Сидни Суийни най-сетне проговори за провалената си 7-годишна връзка с Джонатан Давино.

28-годишната актриса и 42-годишният продуцент бяха заедно от 2018 г. Те се сгодиха през 2022 г., но през март 2025 г. стана ясно, че са се разделили.

Сега Сидни сподели, че двамата са били заедно 7 години и половина, но тя никога не е желала да говори за отношенията им.

"Бях във връзка много дълго време, 7 и половина години, и аз никога не съм говорила за нея. Аз бях много потайна. Никой не ни виждаше. Мисля, че е важно някои неща да са си за мен. Разбирам, че съм публична личност, но все още съм в моите 20 години. Все още осъзнавам какво е любовта, и е трудно да правиш това с милиони хора, които имат техните собствени мнения как изглежда това", коментира звездата пред списание "Cosmopolitan".

Сидни Суийни Джонатан Давино
