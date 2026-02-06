IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тенденции при татуировките за 2026 г.

Вижте кое е хит

06.02.2026 | 18:53 ч. 2
Снимка: iStock/Anchiy

Почти през всеки сезон проследяваме смяната на тенденциите и говорим за това какво е модерно при дрехи, обувки, гримове, чанти, аксесоари, бижута, прически, маникюри. Но за някои хора има и друга много важна част от визията - татуировките. Ако сте решили, че искате татус, но още се колебаете какъв да е, ето тенденциите при татуировките за 2026 г., според "Teen Vogue".

Драскулки и завъртулки

Един тип татуировки, които са много популярни сред поколението Z - хората, родени между 1997 г. и 2012 г. Тези татуси се усещат като спонтанни, неперфектни, но истински и емоционални. Става дума за всякакви драсканици, завъртулки, интересни цитати или рисунки. Може да са свързани с вътрешна шега, да е бележка или изречение, написано на ръка, да са любопитни символи, рисунки като от последната страница на тетрадката и т.н. Те са със смисъл и интимни, но не и перфектни, полирани. Просто са сантиментални и обичани.

Минималистични татуировки

От известно време знаменитостите ги обожават. През 2026 г. няма да сбъркате, ако заложите на татуировка в минималистичен стил. Изберете нещо, което обичате и нека то е изобразено миниатюрно, ненатрапчиво. Заложете на изчистени линии, простички форми. Нещо, което носи смисъл и ви харесва, но не е крещящо. Популярни избори са малки звездички и сърца.

Тагове:

тенденции мода татуировки 2026 година
