Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 9-15 февруари

10.02.2026 | 01:30 ч. 3
Снимка: iStock/Djordje Krstic

Овен

Преживяванията ще са противоречиви за онези от вас, които са във връзка отдавна и то щастливо. Предстои среща, от която ще разберете какво означава изразът „влюбен до уши“. Първосигналната ви реакция ще е да разрушите всичко съществуващо, опитвайки нещо ново, но… Преди да направите каквото и да било, помислете заслужава ли си да „оставите питомното, за да започнете да гоните дивото“.

Телец

Прословутият ви инат често вреди на романтиката. Ще разполагате с благоприятни условия да прекратите разправия с половинката си, която волно или неволно сте причинили с неотстъпчивостта си. Извинете се по подходящ начин. Ще се убедите, че си е заслужавало.

Близнаци

Обичайно не обичате да давате „вечни“ обещания, но през следващите дни в гравитационното ви поле ще се появи някой, когото ще пожелаете да задължите колкото е възможно по-дълго. Преди да разкриете чувствата, а и намеренията си искрено, опитайте да се сближите, за да се убедите, че няма да съжалявате за спонтанния си порив.

За останалите четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

