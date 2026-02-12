Марк Антъни проговори за драмите между Бруклин и семейство Бекъм

Марк Антъни най-сетне проговори за драмите между семейство Бекъм и семейство Пелц. На 19-и януари Бруклин Бекъм сподели в Instagram, че е спрял да поддържа отношения с родителите си Виктория и Дейвид, както и други роднини, тъй като семейството му отдавна иска да разруши връзката му със съпругата му Никола Пелц.

Той твърди, че топлите семейни отношения са само една поза, че брандът Бекъм е най-важен за семейството му и направи изненадващи разкрития за сватбата си с Пелц.

Бруклин сподели, че майка му Виктория е откраднала първия му сватбен танц с актрисата Никола.

Какво написа Бруклин?

"Моята майка си присвои първия ми танц със съпругата ми, който беше планиран от седмици - за романтична любовна песен. Пред всичките ни 500 сватбени гости, Марк Антъни ме извика на сцената, когато по график трябваше да бъде моят романтичен танц със съпругата ми, но вместо това, майка ми ме чакаше, за да танцува с мен. Тя танцува много неприлично с мен пред всички. Никога не съм се чувствал толкова некомфортно и унижен в целия ми живот", написа той в Instagram.

А как Марк отговаря на тези твърдения?

57-годишният певец споделя, че Бекъм са "невероятно, невероятно семейство".

"Нямам нищо да кажа относно това, което се случва със семейството. Те са невероятно, невероятно семейство. Познавам ги, още преди децата им да се родят. Кръстник съм на Круз. Наистина съм близък със семейството. Но нямам какво да кажа относно това, което се случи там. Изключително неуместно е как бива представяно - но това, което е представяно е далеч от истината", сподели Антъни пред "The Hollywood Reporter".

