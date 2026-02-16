Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Страничен „наблюдател“ упорито ще започне да се намесва в любовния ви живот с „ценни“ съвети. Причините може да са какви ли не - от искрена загриженост до желание за вреда. Дали ще се вслушате зависи изцяло от вас. Става дума за вашето щастие. Преценете силата на чувствата си и вярвайте само на вътрешния си глас, за да не загубите онова, на което наистина държите.

Телец

Обстановката ще е спокойна и ще предразполага към мимолетни флиртове, закачки, неангажиращи погледи и неуверения въпрос дали това не е „точният“ човек. За необвързаните е добра възможност да опитат. Намиращите се във връзка може да усетят пристъпи на отегчение. Кратко пътешествие до място, свързано с мили спомени бързо ще прогони скуката.

Близнаци

Нечия поява ще наруши вътрешното ви спокойствие. И то в добрия смисъл. Ще ви изпълнят емоции, които не сте изпитвали от дълго време. Ще имате желание разговорите да продължават безкрайно. Подробностите ще се наслагват до тогава, докато придобиете реална представа за ситуацията. И си отговорите на въпроса истински ли са чувствата ви или не.

