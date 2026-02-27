Най-сетне: Хилари Дъф проговори за враждата с Линдзи Лоън

Хилари Дъф проговори за тийнейджърската си вражда с Линдзи Лоън. И явно вече двете актриси са в добри отношения.

В началото на века те бяха много популярни, идоли на тийнейджърите и участваха в доста хитови филми.

Говореше се за конкуренция между тях, а освен това попаднаха в любовен триъгълник с певеца Арън Картър, който почина през ноември 2022 г.

Линдзи се срещаше с него в периода януари 2002 - април 2003 г. А Хилари имаше връзка с него между 2001 г. и 2004 г. - те се разделяха и събираха отново.

Аарон ѝ изневери именно с Лоън.

Сега Хилари Дъф разказа повече за тогавашните отношения. 38-годишната певица и актриса разкри, че нарочно се е появила на премиерата на филма "Шантав петък" през 2003 г., в който участват Линдзи Лоън и Чад Майкъл Мъри.

"Мисля, че абсолютно да, бях тинейджър... Но също, Чад Майкъл Мъри ме покани. Защо би го направил... Не исках да започвам още повече неща, но той беше така: "Ти трябва да дойдеш с мен". И аз бях така: "Мхм. Вероятно трябва". Имам предвид, на колко бях, около 16 г.? Не, бях по-малка.", казва Дъф, когато в подкаста "Call Her Daddy" я питат дали нарочно е отишла на премиерата.

Хилари и Чад пък участват заедно в "История за Пепеляшка" от 2004 г.

"Имам предвид, това беше като моята детска вражда, като детското ми отмъщение. Сигурна съм, че публицистът ми ще си помисли - какво, по дяволите, правиш. Но сега толкова години са минали. На кого му пука? Няма значение", коментира още 38-годишната актриса.

Как са се помирили четете в teenproblem.net