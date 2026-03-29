Как да почиваме повече по празниците с минимална отпуска?

Април и май са сред най-подходящите месеци за по-дълга почивка, тъй като включват няколко официални празника. С малко предварително планиране и разумно използване на отпуск можем да си осигурим значително повече свободни дни.

Около Великден: 10 дни почивка с 4 дни отпуск

Тази година великденските празници обхващат четири последователни дни – от 10 до 13 април (Разпети петък, Велика събота, Великден и Светли понеделник). Ако вземем отпуск на 6, 7, 8 и 9 април – дни, които съвпадат с ученическата ваканция – ще получим общо 10 дни почивка срещу само 4 използвани дни отпуск.

Около Гергьовден

1 май (Ден на труда) се пада в петък, което автоматично осигурява дълъг уикенд. Още по-изгодна е комбинацията около 6 май (Гергьовден), който е в сряда. Ако вземем отпуск на 4 и 5 май (понеделник и вторник), както и на 7 и 8 май (четвъртък и петък), ще можем да почиваме цели 10 дни подред – от 1 до 10 май. Разбира се, има и по-кратки варианти – само преди или само след празника.

Около 24 май

Тази година 24 май се пада в неделя, което означава, че 25 май (понеделник) също е неработен ден. Освен това 20 и 22 май са обявени за неучебни дни заради изпити. Ако вземем отпуск на 20, 21 и 22 май, ще разполагаме с 6 последователни дни почивка – от 20 до 25 май. При желание за по-дълга ваканция можем да използваме цялата работна седмица (18–22 май), което ще ни даде общо 10 дни почивка – от 16 до 25 май включително.