Решено: Брадли Купър ще режисира предисторията на "Бандата на Оушън"

Брадли Купър официално се сдоби следващия си режисьорски проект, като застава начело на предстоящата предистория на "Бандата на Оушън" ("Ocean’s"), в която ще участва и като актьор редом до Марго Роби.

Новината отдавна витаеше в пространството, а по време на презентацията на Warner Bros. на CinemaCon във вторник шефовете на студиото Майк Де Лука и Пам Абди официално я потвърдиха. Филмът все още няма заглавие, но вече има премиерна дата - 25 юни 2027 година. Купър, който най-скоро режисира "Работи ли микрофонът?" ("Is This Thing On?"), ще бъде и продуцент заедно с компанията на Роби - LuckyChap.

Какво разкри Марго Роби?

По-рано в презентацията Марго Роби също се включи виртуално и каза нещо много интересно пред публиката в Лас Вегас.

"Преди Дани Оушън изобщо да стъпи във Вегас, двама гении са го научили на всичко, което знае - неговите родители. Ще ги видите в разцвета на силите им в новия ни филм, докато извършват грандиозен обир по време на Гран при на Монако през 1962 година."

Смяна в режисьорския стол

Лий Айзък Чънг по-рано беше обвързан с проекта, но се оттегли миналия месец заради творчески различия.

В съвместно изявление на Warner Bros. и LuckyChap, цитирано от The Hollywood Reporter, тогава се казваше: "Лий Айзък е изключителен филмов талант, чиято визия и партньорство бяха безценни за Warner Bros. и LuckyChap през цялото това пътуване. Работата ни с него само засили желанието ни да си сътрудничим отново по бъдещи проекти."

Историята на франчайза

Warner Bros. постави началото на франчайза "Бандата на Оушън" през 2001 година с филма на Стивън Содърбърг - римейк на обирджийския филм на студиото от 1960 година "Бандата на Оушън" , в който участват Франк Синатра и други членове на Rat Pack. Джордж Клуни, който играе Дани Оушън, Брад Пит, Джулия Робъртс, Дон Чийдъл и Мат Деймън бяха сред звездите в трилогията на Содърбърг, завършила с "Бандата на Оушън 3" ("Ocean’s Thirteen") през 2007 година.

През 2018 година Warner Bros. пусна "Бандитките на Оушън" ("Ocean’s Eight") - спинофа на Гари Рос към трилогията на Содърбърг, в който участваха Сандра Бълок, Кейт Бланшет, Хелена Бонам Картър, Риана, Ан Хатауей, Сара Полсън, Минди Калин и Акуафина.