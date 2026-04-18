Малкото градче, пълно с богаташи, което Google изтри от картите си ВИДЕО

Чували ли сте за Норт Оукс? Малко са тези, които са. Става дума за изолирано предградие в окръг Рамзи в американския щат Минесота, на около 15 минути от центъра на Сейнт Пол.

Това е затворен комплекс от около 23 квадратни километра, заобиколен от частни пътища, така че не може да се стигне до него, освен ако не живеете там или не сте поканени да го посетите.

Въпреки че около комплекса бяха поставени знаци "Достъпът е забранен", Google игнорира тези предупреждения и картографира града дигитално през 2007 г. Когато общността посочи, че превозно средство на Google е нарушило правилата в частните им улици и заплаши да съди, Норт Оукс скоро беше премахнат от Street View.

Какво крият жителите на Норт Оукс, питате?

Често е описван като скрит рай и най-доброто място за живеене в този американски щат.

Според някои оценки тук живеят около 5300 жители - предимно богати хора с годишни доходи над 230 000 долара - и те искат да защитят поверителността си.

Те обаче не успяха да защитят и въздушното пространство над своята общност. Когато YouTuber-ът Крис Пар, лицензиран оператор на дронове, откри това, той реши да заснеме тази затворена общност от въздуха.

Вижте какво е заснел Крис Пар в Норт Оукс с дрон във видеото си в YouTube.

Мистерия - до този момент

"Мистерията около Норт Оукс идва, когато започнете да научавате за Норт Оукс", казва пред Daily Mail създателят на дигитално съдържание Крис Пар, роден в щата.

Неговите садри, публикувани в YouTube, показват редици от разпръснати, многомилионни къщи, безупречно изорани пътища и знаци "достъпът забранен" на всеки вход.

Неизвестността на Норт Оукс може да е изненада, като се има предвид, че кулата от слонова кост в Средния Запад е един от най-богатите пощенски кодове в страната с десетки разкошни имения, обявени за над 800 000 долара на платформи за покупка на жилища като Zillow. Миналата година къща с пет спални и седем бани на адрес 16 Evergreen Rd. беше пусната на пазара за близо 3,5 милиона долара.

"Съществува схващането, че много ръководители, много главни изпълнителни директори на компании в Минесота живеят в Норт Оукс", казва Кар, отбелязвайки, че въпреки репутацията му, "много жители на Минесота дори не знаят за него".

Жителите пазят своя Елизиум в тайна чрез различни мерки

Те включват четци на регистрационни номера и охранителни камери, които наблюдават всеки, който влиза или излиза от квартала. Въпреки че не е затворен комплекс, предприемачите законно преместиха границата на имота на всеки собственик на жилище, за да обхванат улиците, което означава, че Норт Оукс е на практика лишен от обществени пътища.

През 2008 г. островната общност доказа, че дори мултинационалните технологични титани не са освободени от техните правила - общинският съвет на Норт Оукс заплаши Google със съдебен иск, след като откри, че кварталът им е видим чрез Street View, функция, която показва как изглеждат имотите от нивото на земята, съобщи CBC. В гневно писмо те заплашиха да казнят компанията за незаконно проникване, ако не премахне изображенията и не изтрие данните.

Търсачката капитулира с ход, който представителят на Google Илейн Филаделфо определи като вероятно първия случай на американски град, който иска да бъде премахнат от дигиталната мрежа.

"Това е много рядко, когато цял град би поискал да бъде свален", отбелязва Филаделфо.

Въпреки правната победа на Норт Оукс, Кар успя да намери вратичка в това, че градът не притежава въздушното пространство. Беше му позволено да лети с въздушния си разузнавателен робот над заснеженото Елдорадо, стига да остава в полезрението му и при условие, че има одобрение от Федералната авиационна администрация.

Както инфлуенсърът отбеляза в описанието на клипа, "Норт Оукс не забрани картографирането - само нарушаването на границата."

След като завърши курса, за да стане официален оператор на дронове, дигиталният картограф се зае с мисията си да деактивира устройството за онлайн маскиране на Норт Оукс.

За да избегне заобикалянето на изобилието от четци за регистрационни номера и камери за наблюдение, той качва обява в Craigslist, в която иска покана от жител на Норт Оукс. Жена, използваща псевдонима Маги Смит, се съгласява да му позволи да влезе в West Rec Park за 10 долара.

Оттам жителят на Минеаполис успява да заснеме гореспоменатите кадри на къщите и да изпълни мисията си да картографира всички улици на Норт Оукс, които той отбеляза, че технически са частна собственост.

По този начин той "завърши Google Maps веднъж завинаги", пошегува се Кар в описанието към видеото.

Жителите на Норт Оукс не бяха доволни, че прикритието им беше разкрито

Президентът на Асоциацията на собствениците на жилища в Норт Оукс (NOAHA) Андрю Хокинс съобщи, че обмисля да предприеме съдебни действия срещу натрапника.

Жителят на Минесота обаче казва, че има важен метод в неговата картографска нагласа, заявявайки пред Daily Mail:

"Картите са част от обществената инфраструктура. Да имаш непълна карта е лоша услуга за човечеството."

Много коментатори в YouTube бяха съгласни с мисията му да извади наяве селцето на величествените хора.

"Дядо ми живее в пенсионен комплекс в горния, затънтен ъгъл на Норт Оукс", казва един от тях. "Той би намерил цялата тази концепция за абсолютно забавна. Може би би могъл да ви покани вътре, да направи план и след това да проучите останалото?"

"Перфектно - иклективен пример за ефекта на Стрейзанд", написа друг, описвайки феномена как опитите за потискане на информация парадоксално имат обратен ефект.

Трети обаче твърди, че като е показал видеото, жителят на Средния Запад неволно се е "доксализирал".

В ретроспекция Кар обяснява, че "смята, че поверителността е важна" и че правата на гражданите трябва да се зачитат. Ютюбърът обаче добави пред Daily Mail, че вижда "стойността [в] възможността да се изследва, без да се излиза от дома ви".

"Мисля, че е очарователно, че можем да видим гледка от улицата почти навсякъде в страната и по света", заявява той.

По съвпадение, изображенията на Кар в Google бяха тайно премахнати седмица след като ги е качил, което го накара да публикува още в отговор.