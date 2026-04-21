Развеждат ли се Кийра Найтли и съпругът ѝ?

Съпругът на Кийра Найтли - Джеймс Райтън, се появи без брачната си халка на фона на засилващи се слухове за раздяла.

Музикантът е бил засечен да кара колело из Лондон без пръстен, показват снимки, публикувани от Daily Mail в понеделник. По време на разходката Райтън носи цветно карирано яке и шапка с надпис "I don’t work here", а ръцете му правят впечатление - напълно без халка.

Слуховете се засилват

Появата му идва на фона на спекулации за развод, които започват още през февруари. Тогава Кийра Найтли премахва фамилията на съпруга си от официални документи, свързани с нейната компания за сценични изкуства KCK Boo Ltd. Според информацията името ѝ е било актуализирано на Кийра Кристина Найтли, вместо да включва фамилията Райтън.

Page Six е потърсил представител на актрисата за коментар, но за момента няма отговор. От страна на Джеймс Райтън не е имало възможност да бъде получена позиция.

Брак далеч от светлините

Кийра Найтли и Джеймс Райтън започват връзката си през 2011 г., а две години по-късно сключват брак на интимна церемония във Франция. Днес 41-годишната актриса и 42-годишният музикант имат две дъщери - Еди, на десет години, и Дилайла, на шест.

По-рано този месец двамата бяха видени заедно на семейно пътуване във Венеция, Италия, заедно с децата си, демонстрирайки топлота в отношенията си, въпреки появилите се слухове.

През годините Кийра Найтли пази личния си живот далеч от публичното пространство, но през 2024 г. прави рядък коментар пред The Times, в който с чувство за хумор отбелязва, че 11 години заедно "са добър резултат за актриса и музикант".

"Наистина си лазим по нервите. Но, по дяволите, колко много се смеем", казва тя тогава.

Актрисата признава още, че съвместна работа с Джеймс Райтън би била "ужасна идея".

"Понякога се опитва да ме накара да ръкопляскам в ритъм и явно изобщо нямам усет, което неизбежно завършва със сериозен спор", допълва тя.

Балансът между кариера и семейство

Звездата от "Наистина любов" ("Love Actually") говори открито и за избора си да бъде по-селективна с ролите си като работеща майка.

"Вече не мога да скачам от проект на проект в чужбина. Това не би било честно спрямо децата ми, а и не го искам. Избрала съм да имам деца и искам да ги отгледам, така че трябваше да направя сериозна крачка назад", споделя тя.

Освен това актрисата заявява, че няма намерение отново да участва във франчайз като "Карибски пирати" ("Pirates of the Caribbean"), тъй като "работните часове са безумни".