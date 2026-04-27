Европейско първенство: Състезатели имитираха крясък на чайка

Белгийски град беше домакин на необичайното състезание

27.04.2026 | 08:33 ч.
Снимка Стопкадър БНТ

Бар в малък белгийски град беше домакин на необичайно състезание - европейско първенство на имитация на крясъка на чайка, предаде БНТ.

Над 70 участника от 16 европейски държави се съревноваваха в наподобяването на характерните звуци на морската птица. Някои показаха забележителни способности.

Много от състезателите бяха маскирани с костюми на чайки, защото журито оценяваше и цялостната имитация на поведението на птиците. Един от участниците сподели, че отдавна имитира крясъците на чайките и винаги е смятал това за безполезен трик, но сега е дошъл неговият момент да блесне.

