Rusita ще открие концерта на Крис Айзък

Българската публика ще чуе за първи път на живо Крис Айзък и един от най-разпознаваемите му хитове - "Wicked Game". Концертът е на 22 юни на Vidas Art Arena, организиран от Fest Team, а преди американският музикант да излезе на сцената, вечерта ще бъде открита от българската изпълнителка и автор на песни Rusita и нейната банда.

Rusita ще даде начало на концерта със звук, в който се срещат блус, фънк, соул и R'n'B, пречупени през алтернативно поп-рок звучене. На сцената с нея ще бъдат Владислав Зидаров на барабани, Драгомир Милев на китара, Любо Иванов на пиано и Пламен Борисов на бас китара.

Rusita преди Крис Айзък

Освен с акустичните си изпълнения на живо, Rusita е позната и като актриса, певица и звукорежисьор. Музикалната ѝ кариера започва през 2023 г., когато излиза като подгряващ артист на български групи като D2 и The Legends. Година по-късно е поканена за нов вокалист на българската ню уейв група Revu..

През 2025 г. тя създава собствена банда - идея, дошла по предложение на барабаниста Владислав Зидаров, познат от формации като Poduene Blues Band и Wickeda. От дебюта си през юни 2025 г. Rusita и музикантите около нея са част от клубната сцена, фестивали и различни културни събития, като постепенно изграждат своя публика със силно сценично присъствие и авторски звук.

Първа среща с една американска класика

На 22 юни те ще открият вечерта за Крис Айзък - артист с над 40-годишна кариера, 13 студийни албума и милиони почитатели по света. Четири дни преди да навърши 70 години, той ще излезе пред българската публика с някои от най-обичаните си песни, сред които "Wicked Game", "Blue Hotel", "Baby Did a Bad Thing" и "Lie To Me".