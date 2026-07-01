Дани Глоувър разкри, че живее с болестта на Алцхаймер

Легендарният актьор Дани Глоувър разкри в ексклузивно интервю за TODAY, че от няколко години живее с болестта на Алцхаймер.

79-годишният Глоувър и семейството му разговаряха с бившия водещ на NBC Nightly News Лестър Холт в интервю, излъчено на 1 юли. Те показаха как изглежда животът на четирикратния носител на "Еми" (Emmy) днес и защо е решил именно сега да сподели публично диагнозата си.

"Сигурен съм, че с напредването ѝ нещата ще бъдат различни и ще се променят", каза Глоувър.

Със силно семейство зад гърба си обаче актьорът усеща, че има подкрепата, от която се нуждае, за да се изправи срещу нелечимото мозъчно заболяване.

"Абсолютно. Те ме пазят."

Живот с Алцхаймер

Глоувър е един от над 7 млн. американци над 65-годишна възраст, които живеят с болестта на Алцхаймер - прогресивно, фатално невродегенеративно заболяване, което отнема спомените на хората. Чернокожите са два пъти по-застрашени да развият Алцхаймер или друга форма на деменция в сравнение с белите, сочат данни на Асоциацията за Алцхаймер ("Alzheimer’s Association").

Организацията вече работи с Глоувър и напомня, че простите действия като физическа активност, контрол на кръвното налягане и диабета, качествен сън и поддържане на социални контакти могат да бъдат ключови в борбата с болестта. Асоциацията подчертава и значението на ранното откриване, тъй като когнитивният спад може да започне до 15 години преди поставянето на диагноза деменция.

Откакто е диагностициран, движенията, речта и паметта на Глоувър са се забавили. Въпреки това той остава активен, посещава събития и продължава да общува с общността си в родния Сан Франциско.

"Мога да живея с това, в някакъв смисъл", споделя Глоувър за състоянието си.

"Времето е сега"

С над 170 актьорски роли в киното и телевизията в рамките на близо 40 години звездата от "Смъртоносно оръжие" ("Lethal Weapon") си е извоювал място в историята на екрана. Той и семейството му вярват, че като говорят открито за състоянието му, могат да помогнат за премахването на стигмата около болестта на Алцхаймер.

"Мисля, че е наистина важно той да има контрол върху собствения си разказ, върху историята на собствения си живот. Това е много важно. И времето е сега. Какъв по-добър момент от този той да говори сам за себе си? Важно е, защото понякога хората задават въпроси, а аз не искам да бъда нечестен човек и да казвам: "О, да, всичко е наред. Всичко е прекрасно", каза дъщерята на Глоувър, Мандиса, пред Холт.

Глоувър си припомни и актьорската кариера, която започва още в началото на 20-те му години в Държавния университет в Сан Франциско ("San Francisco State University"). Известният драматург Амири Барака го насърчава да излезе на сцената.

"Той дойде и каза: "Някои от вас, така наречените революционери, излезте и играйте в пиеси." Никога преди не бях стъпвал на сцена", разказа Глоувър.

От "Смъртоносно оръжие" до големите драматични роли

Глоувър се изстрелва към филмовата слава през 80-те и 90-те години като детектив Роджър Мъртоу до Мартин Ригс, изигран от Мел Гибсън, във филмите "Смъртоносно оръжие". В една от класическите сцени в "Смъртоносно оръжие 2" ("Lethal Weapon 2") героят му трябва да бъде спасен, след като сяда на тоалетна в дома си, към която е прикрепена бомба. Сцената става толкова запомняща се, че според Глоувър хора започнали да носят тоалетни на публичните му появи.

"Имаше събития, на които някой носеше тоалетната си, а аз я подписвах", споделя актьорът.

Глоувър става известен и с драматичните си роли във филми като "Места в сърцето" ("Places in the Heart") от 1984 г. и "Пурпурен цвят" ("The Color Purple") от 1985 година. Първия от тях той определя като най-личния си филм заради тежка загуба в собствения му живот по онова време.

"Той е за майка ми. В същия ден, в който ми казаха, че ще играя ролята, майка ми претърпя автомобилна катастрофа."

Смъртта на майка му Кари е особено опустошителна, защото именно родителите му вдъхновяват неговата страст към социалната справедливост и равенството.

"Едно от нещата при родителите ми беше тяхната активност. Усещането да бъдеш, да принадлежиш и да допринасяш. Когато видях бойкота на автобусите в Монтгомъри през 1955-1956 г., знаех, че искам да бъда като тези хора. Исках да бъда в този момент и да бъда част от ролята", каза Глоувър.

Активизъм, изкуство и семейство

Глоувър създава продуцентска компания, за да развива и финансира социално ангажирани и политически значими филми от недостатъчно представени общности по света.

Той е и посланик на добра воля към Програмата на ООН за развитие (United Nations Development Program) от 1998 до 2004 г., като работи по глобални кампании срещу бедността, болестите и борбата с ХИВ/СПИН в Африка, Латинска Америка и Карибите. През 2004 г. актьорът е назначен и за посланик на добра воля на УНИЦЕФ (UNICEF).

Активизмът му носи хуманитарната награда "Джийн Хершолт" (Jean Hersholt Humanitarian Award) на наградите "Оскар" (Oscar) през 2021 г., когато в речта си той посочва майка си като свое вдъхновение.

"Имаме предизвикателства в света. Мисля, че изкуството се превръща в начин да преосмислим това, нали?", пита се Глоувър.

Актьорът сподели, че все още разговаря с млади хора за това да се включват в своите общности, въпреки че заради състоянието си вече не може да пътува много.

"Справедливостта е наша колективна отговорност. Едно нещо, което научих от родителите си през по-голямата част от живота си, е способността на хората да се променят чрез самите себе си. Те стават архитекти на собствената си промяна", каза той.

След като през годините е давал толкова много от себе си, днес Глоувър има голям кръг от приятели и семейство, готови да му върнат тази подкрепа, докато живее с болестта на Алцхаймер.

Най-малкият му брат Мартин Глоувър е работил с него през цялата му кариера и сега е част от тази опора.

"Той ме взе под крилото си и го обичам до смърт. А сега аз съм тук, за да му помогна. Мой ред е... Говорим си и споделяме моменти за родителите ни, за майка ни и семейството ни. Така че всичко е за семейството", категоричен е Мартин.