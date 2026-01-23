Какво е общото между Алцхаймера и... бъркането в носа?

Е, за повечето хора това не са добри новини...

Около 90% от населението си бърка в носа - понякога по няколко пъти на ден. Това може да изглежда като безобиден навик, но честото "търсене на злато" може да има неприятни последствия. Мръсните пръсти могат да внесат бактерии в носа, което да доведе до инфекции, образуване на корички, увреждане на тъканите и кръвотечения.

Изследователи проучват теорията, че травмата на носната лигавица може да пренася микроби към мозъка, потенциално да отключва възпаление и да подпомага образуването на амилоидни плаки. Това са характерни белези на болестта на Алцхаймер - прогресивно невродегенеративно заболяване, което засяга над 7 млн. души само в САЩ.

Учените все още не са успели да посочат точно какво причинява болестта на Алцхаймер, която постепенно уврежда паметта, мисленето, разсъжденията и преценката. Някои изследователи насочват вниманието си към ключовата ос "нос–мозък" - директен път между носната кухина и централната нервна система.Тъй като центровете в мозъка, които обработват миризми, са сред първите области, увреждани при Алцхаймер, тестовете за обоняние се превърнаха в неинвазивен начин за скрининг на риска.

Е, може би лекарите трябва да питат пациентите си и дали често си бъркат в носа.

Проучване от 2022 г. на Griffith University в Австралия, цитирано от New York Post, установява, че бъркането в носа може да вкара Chlamydia pneumoniae - бактерия, която може да причинява инфекции на дихателните пътища - в обонятелния нерв в носовете на мишки. След това бактерията може да се придвижи към мозъка. В резултат мозъчните клетки започват да отлагат амилоид-бета протеин. Тези фрагменти се слепват и образуват лепкави плаки, които нарушават комуникацията между клетките и водят до загиване на мозъчни клетки, което от своя страна причинява загуба на памет и деменция.

"Ние сме първите, които показаха, че Chlamydia pneumoniae може да се качи директно през носа и да стигне до мозъка, където може да задейства патологични процеси, които изглеждат като болестта на Алцхаймер. Видяхме това в модел при мишки, а доказателствата са потенциално плашещи и за хората", каза невроученият Джеймс Сейнт Джон, когато изследването беше публикувано в Scientific Reports.

Отделен научен обзор от 2023 г. предполага, че невровъзпалението при Алцхаймер може да е частично причинено от патогени, които навлизат в мозъка през обонятелната система. Изследователите предполагат, че тези вредни микроорганизми променят бактериалния баланс в носа, което потенциално води до хронична нискостепенна мозъчна инфекция, невровъзпаление и болест на Алцхаймер.

Коментирайки тези изследвания миналия месец в социалните мрежи, сертифицираният неврохирург Бетси Грънч препоръча да се поддържа добра "носна хигиена", за да не се уврежда лигавицата. И да, нова означава да не си бъркате в носа и да не скубете косъмчета н него.

Ако това е навик, който сте прихванали и просто не можете да оставите, се препоръчват често миене на ръце и използване на дезинфектант.