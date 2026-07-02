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Анджелина Джоли не е ходила по срещи от раздялата с Брад Пит

Фокусира се върху децата

02.07.2026 | 23:52 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Анджелина Джоли твърди, че не е ходила на срещи от повече от десетилетие. А това значи от раздялата ѝ с Брад Пит.

51-годишната актриса не е правила личния си живот приоритет, защото е фокусирана над семейството си.

Тя има 6 деца от бившия си - Мадокс на 24 г., Пакс на 22 г., Захара на 21 г., Шайло на 20 г. и 17-годишните близнаци Нокс и Вивиан.

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62-годишният актьор и Анджелина се разделиха през 2016 г.

"За да бъда откровена, не съм ходила по срещи, откакто се разведох преди десетилетие. Така че, някак приемам, че този аспект от мен, не е център в живота ми, ако се фокусирам над децата си, над семейството ми", обясни звездата пред "Yahoo! Entertainment".

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