Цвят "салвия" или "градински чай" e топ модна тенденция това лято

Цветът „салвия“, известен още като „градински чай“, се утвърждава като една от най-елегантните и актуални модни тенденции за 2026 година.

Деликатен, изискан и лесен за комбиниране, този мек зелен нюанс постепенно измества ярките цветове и се превръща в символ на съвременния лукс. Именно този цвят избра Кейт Мидълтън за финала на „Уимбълдън“, доказвайки, че дискретната елегантност често оставя най-силно впечатление.

След впечатляващата си поява в наситеночервено ден по-рано, принцесата на Уелс се появи в кралската ложа с изцяло различна визия – спокойна, балансирана и изключително стилна. Изборът ѝ на рокля в цвят „градински чай“ от Emilia Wickstead моментално привлече вниманието на модните критици.

Кейт Мидълтън превърна цвета „салвия“ в новия символ на лятната елегантност

Роклята на Кейт Мидълтън е специално създадена по поръчка и представлява интерпретация на модела Tidus на Emilia Wickstead. Дизайнът впечатлява със своята минималистична архитектура, характерна за дизайнерката, която от години е сред любимите имена в гардероба на принцесата.

Моделът се отличава с широко закръглено деколте, елегантен асиметричен панел, който създава мек драпиран ефект върху бюста, както и фин детайл, наподобяващ пелерина върху едното рамо. Вталената талия подчертава силуета, а леко разкроената миди пола придава плавно движение и класическа женственост.

Цветът „градински чай“ прекрасно се вписва в атмосферата на „Уимбълдън“, чиито традиционни зелени акценти присъстват навсякъде – от тревните кортове до емблематичната зелено-лилава символика на All England Club.

Защо цветът „градински чай“ е толкова актуален през 2026 година

Сред всички модерни цветове за сезона именно салвията се отличава със своята универсалност.

Това е нюанс, който стои между класическите неутрални цветове и по-наситените зелени тонове. Благодарение на леката си приглушеност той изглежда едновременно свеж, спокоен и изключително елегантен.

Именно тази способност да се адаптира към различни стилове го прави предпочитан както за ежедневни визии, така и за официални събития.

Цветът „градински чай“ изглежда прекрасно върху естествени материи като лен, памук, коприна и вискоза, но също така подчертава красивата структура на костюми, сака, рокли и връхни дрехи.

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