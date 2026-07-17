Прокуратурата разследва катастрофата с две жертви край Мъглиж

Окръжната прокуратура в Стара Загора разследва тежката катастрофа, при която загинаха 51-годишен мъж и 14-годишно момиче. Инцидентът стана на 9 юли по Подбалканския път в района на Мъглиж.

По данни на прокуратурата малко преди 22:00 часа товарен автомобил Peugeot, управляван от 51-годишния мъж, се движел по локалното платно. При включването си в първокласния път водачът не пропуснал движещ се по него товарен автомобил Mercedes, управляван от 35-годишен мъж. Последвал тежък сблъсък между двете превозни средства.

51-годишният шофьор на Peugeot загинал на място. В същото превозно средство пътувало и 14-годишно момиче, което било тежко ранено. Първоначално детето било настанено в болница в Стара Загора, а по-късно транспортирано за лечение в София. Въпреки усилията на лекарите то починало на 15 юли.

На 35-годишния водач на Mercedes били направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите били отрицателни.

При аутопсията на загиналия шофьор е взета кръвна проба, която трябва да установи дали в организма му е имало алкохол или наркотици. Заключенията от назначените токсикохимична и химическа експертиза ще бъдат приложени към досъдебното производство, като разследването по случая продължава.