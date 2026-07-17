Службите в Турция разкриха самоличността на таен агент, работил у нас, кой е той? (ВИДЕО)

Турската Национална разузнавателна служба (МИТ) публикува за пръв път във фотоархива си снимка на своя таен агент Ариф Неджип Каскатъ, работил в България в периода 1931 - 1950 г., предаде Анадолската агенция.

Към снимката МИТ публикува и кратка автобиография за Каскатъ, в която се посочва, че той е роден в Разград през 1901 г. и е изпълнявал важни задачи за турското разузнаване в България в периода 1931 - 1950 г.

"Каскатъ, който е бил кореспондент на много истанбулски вестници за Тракия, владеел е много добре български език и е бил известен сред турските си сънародници в България с прякора "Бай Христо", е бил познат със своя силен характер и патриотизъм през периода, в който е изпълнявал служебните си задължения. Заради български таен агент, за когото се смята, че е бил двоен агент, през юни 1950 година, докато се е опитвал да премине от българската граница към Одрин, Каскатъ е бил убит при засада на автомобила му", се посочва още в бележката.

След публикуването на снимката във фотоархива на МИТ в социалните мрежи също се появиха кратки видеа, разказващи за дейността на Каскатъ като таен агент в България.

Агент, но и писател, и журналист

Ариф Неджиб Каскатъ е роден през 1903 г. в Разград. Умира през 1950 г. Учител, журналист, писател. Роден е в семейство на търговец от средната класа. След като завършва основно и средно образование в родното си място, работи като учител в гимназии. Журналистическата кариера на Ариф Неджип и първите му битки в писането започват първо във вестник "Делиорман", а след това и в други вестници. Истинската си слава и личност постига с писанията си във в. "DDT" - орган на "Съюза на българо-турските младежки и турански дружества". Тези писания привличат вниманието на всички турци, можещи да четат на османо-турски, пише проф. д.п.н. Пламен Радев.

Той защитава политическата и социалната свободна мисъл със своите писания. Става отговорен директор на вестника през 1929-30 г. и пише в тежките тогавашни условия на живот.

Продължава да пише непрекъснато за вестник "Туран" и участва в редакционната му колегия.

През 1932 г. в Разград започва да излизa новинарски вестник с името "Karadeniz" ("Черно море"). Той дава поле за изява на популисти, пишман революционери и турски националисти, занимаващи се с местни проблеми. Издаван е на османотурски /османица/ със заглавие и на български. Вестникът е затварян два пъти поради различни събития, а главният му редактор Ариф Неджип е отведен за разпит в Търново. Въпреки че в началото на 1934 г. е назначен за директор на Шуменската гимназия "Нювваб", на 19 май 1934 г. е арестуван, а вестникът му е закрит. По-късно се преселва със семейството си в Турция, установява се в Одрин и участва в тайното разузнаване.

Убит е от български граничари при опит за преминаване на българската граница през 1950 година и е погребан в Одрин.