Неочаквано дуо: Тимъти Шаламе и Круз Бекъм предизвикаха фурор

Световното първенство по футбол определено може да изненадва с неочаквани обрати, великолепни попадения и асистенции на различни футболисти, но и с нещо друго - събирането на различни знаменитости на един стадион.

Това се случи и преди дни, когато на полуфинала между Франция и Испания във вторник имаше голямо звездно присъствие.

Както често се случва в последните дни, сем. Бекъм беше там, макар и Англия да не играеше. Но сигурно не е изненада - Дейвид Бекъм е играл и в испански, и във френски отбор. Той беше в компанията на съпругата си Виктория, сина си Ромео на 23 г., сина си Круз на 21 г. и дъщеря си Харпър на 15 г.

Другите не показаха толкова пристрастия, но Харпър носеше анцугово горнище на Испания.

На стадиона бе заснет и актьорът Тимъти Шаламе. Той пък беше с яке на Франция, което не бива да ни изненадва - все пак, любимецът на тийнейджърите е с френски произход по бащина линия. Баща му Марк Шаламе е французин.

В социалните мрежи се виждат клипчета, на които актьорът общува с Дейвид Бекъм и Виктория. Но и друга снимка предизвика фурор.

Най-малкият син на футболиста и Пош Спайс, Круз, публикува в профила си в Instagram селфи с Тимъти след мача. Снимката събра много харесвания. Феновете отбелязват, че двамата много си приличат външно, както и че Шаламе изглежда по-млад - почти на възрастта на Круз. Актьорът навърши 30 г. през декември.

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