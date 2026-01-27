Кен на 65 г.: На кого е кръстен и каква е историята на любимия на Барби?

Кен навършва 65 години през март - и феновете искат да научат повече за него. От десетилетия като мечтания мъж на Барби до екранния си образ, изигран от Райън Гослинг в "Барби" ("Barbie") от 2023 г., емблематичната кукла е минала през какви ли не роли.

А сега - по думите на самия Кен в публикация на Mattel в Instagram в понеделник, 26 януари - той "има нужда да види какво още има по широкия свят".

Истинското му име, което може да изненада дори заклетите фенове, е Кенет Шон Карсън. Куклата е кръстена на Кенет Хандлър - сина на съоснователите на Mattel Рут Хандлър и Елиът Хандлър, според списание Time. Дъщерята на Рут - Барбара - пък е вдъхновението зад създаването на Барби.

Кен за първи път се появява в магазините през март 1961 г., две години след пускането на първата кукла Барби.

Рекламата от 1961 г., представяща мъжкия ѝ еквивалент, гласи: "Всичко започна на танците. Барби, прочутият тийнейджърски моден модел на Mattel, усещаше, че това ще бъде специална вечер. И тогава се случи. Тя срещна Кен - и някак си разбра, че тя и Кен ще бъдат заедно. А сега Mattel ви представя Кен - гаджето на Барби, с цял гардероб от перфектно ушити дрехи с несравнимо качество. Сега Кен и Барби се срещат за обяд в училище, ходят на партита и просто си почиват заедно."

В рекламата Кен се появява по бански, с кърпа преметната през рамо.

Повече от 20 години по-късно човекът зад името на куклата говори пред Los Angeles Times за разликите между себе си и играчката.

Кенет, който по онова време работи като инвеститор в недвижими имоти в Ню Йорк, казва през 1989 година: "Куклата Кен е Малибу. Ходи на плажа, сърфира. Той е всички тези перфектни американски неща."

Самият той обаче бил съвсем различен в гимназията.

"Свирех на пиано и гледах филми със субтитри. Бях зубър - истински зубър. Всички момичета мислеха, че съм пълно дърво", признава той.

Легендарната двойка кукли има и своите възходи и падения. През 2004 г. Барби и Кен се разделят след 43 години заедно. По-късно се заговори, че Барби има връзка с Блейн - австралийска сърфистка кукла. Романтиката между Барби и Кен обаче пламва отново през 2011 г., по време на снимките на "Играта на играчките 3" ("Toy Story 3").

А днес Кен тръгва по нов път, пише People.

В последната си публикация Mattel написа: "След 65 години Кен е готов да навлезе в нова ера, като опита 65 нови неща. От какво да започне?" В емоционално видео, с което се сбогува с океана, Кен казва: "Не се сърди. Не е завинаги. Ще поддържаме връзка. Помахай ми." След което си прошепва: "Не се обръщай назад."

Междувременно Mattel изненада интернет през 2018 г., като разкри фамилията на Барби - Робъртс - по случай Националния ден на братята и сестрите. По-малко известен факт е, че пълното ѝ име е Барбара Милисънт Робъртс и че има три сестри: Скипър, Стейси и Челси.

В още една новина, която разтърси света на детските играчки, японската компания Sanrio обяви през 2024 г., че Хелоу Кити всъщност не е котка.

"Тя всъщност е малко момиче, родено и израснало в покрайнините на Лондон. Има майка, баща и близначка сестра на име Мими, която е и най-добрата ѝ приятелка. Обича да пече бисквитки и да създава нови приятелства", каза тогава Джил Кох - старши вицепрезидент по маркетинг и бранд мениджмънт в Sanrio.

По-рано тази година Mattel отново влезе в заглавията с пускането на първата си кукла Барби с аутизъм.