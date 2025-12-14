Учени разкриха реалните ползи и рискове на медицинския канабис

Мащабен научен анализ показва, че ползите от медицинския канабис често са надценявани, а потенциалните рискове – подценявани, като доказаните терапевтични ефекти се ограничават до малък брой състояния, съобщава „Science Daily“. Въпреки широката употреба при хронична болка, тревожност и безсъние, научните доказателства в подкрепа на тези приложения остават слаби, сочи преглед, ръководен от UCLA Health.

Изследването, публикувано в списание JAMA, обхваща над 2500 научни труда, излезли между януари 2010 г. и септември 2025 г., включително клинични изпитвания, метаанализи и клинични насоки. Повече от 120 изследвания са получили приоритет заради мащаба си, актуалността, значимостта и разнообразието от разглеждани заболявания. Интересът към канабиса и производните му вещества нараства устойчиво, като проучване от 2018 г. показва, че 27% от възрастните в САЩ и Канада са ги използвали при болка, тревожност и нарушения на съня.

В какво вярваме и каква е истината?

Водещият автор д-р Майкъл Хсу от UCLA Health подчертава, че много хора възприемат канабиса като надеждно лечебно средство, но съвременните изследвания не подкрепят напълно тези очаквания. Той отбелязва, че съществува сериозна разлика между общественото възприятие и наличните научни данни за ефективността на медицинския канабис при повечето състояния, поради което ясните и информирани насоки от страна на лекарите са ключови за безопасни и обосновани решения.

Анализът показва, че ясни клинични ползи са установени единствено при определени канабиноидни медикаменти с фармацевтично качество, одобрени от Американската агенция по храните и лекарствата. Те се отнасят до загуба на апетит при пациенти с ХИВ/СПИН, гадене и повръщане, предизвикани от химиотерапия, както и тежки детски форми на епилепсия като синдромите на Драве и Ленъкс-Гасто.

При много други здравословни проблеми наличните данни остават неубедителни или недостатъчни. Повече от половината потребители на медицински канабис го използват за хронична болка, но действащите клинични препоръки не го определят като терапия от първа линия.

Прегледът разглежда и въпроси, свързани с безопасността. Дългосрочни наблюдения при юноши показват, че употребата на високопотентен канабис се свързва с по-високи нива на психотични симптоми и генерализирано тревожно разстройство в сравнение с продукти с по-ниска концентрация. Около 29% от потребителите на медицински канабис отговарят на критериите за разстройство, свързано с употребата му.

Ежедневната консумация, особено на инхалаторни или високопотентни продукти, може да увеличи риска от сърдечносъдови проблеми, включително коронарна болест, инфаркт и инсулт, в сравнение с по-рядката употреба.

Препоръка към лекарите

Авторите препоръчват лекарите да извършват скрининг за сърдечносъдови и психотични заболявания, да отчитат възможните лекарствени взаимодействия и внимателно да преценяват дали потенциалните рискове не надвишават ползите, преди да препоръчат продукти, съдържащи THC. Пациентите имат право на откровени разговори за това какво науката потвърждава и какво все още остава неясно по отношение на медицинския канабис, подчертава д-р Хсу.

Изследователите отбелязват редица ограничения на анализа. Той не представлява систематичен преглед и не е извършена формална оценка на риска от пристрастия. Част от включените проучвания са наблюдателни и могат да бъдат повлияни от външни фактори, а резултатите от клиничните изпитвания невинаги са приложими за всички пациенти заради различия в дизайна, характеристиките на участниците и използваните продукти.

По думите на д-р Хсу са необходими по-строги и мащабни изследвания, за да се изяснят по-добре потенциалните ползи и рискове от медицинския канабис и да се подобри клиничната грижа за пациентите. В проучването са участвали учени от Харвард, Калифорнийския университет в Сан Франциско, Медицинския факултет на Вашингтонския университет и Нюйоркския университет, пише БГНЕС.