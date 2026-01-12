Лекар: Варицела досега е била неуправляема инфекция в България

От юли тази година ваксината срещу варицела влиза в задължителния имунизационен календар в България и ще обхваща децата, родени след 1 януари 2025 г.

Варицела винаги досега в България е била неуправляема инфекция.

"Тя и към момента е такава, тъй като досега не е имало масова ваксинация срещу заболяването. Ваксината съществува от 2020 година, но тогава беше само препоръчителна и се прилагаше по желание на родителите или на възрастни. Сега тя става задължителна, защото за да имаме рязко понижаване на заболеваемостта, което да спре тази неуправляема инфекция, трябва поне 80% от подлежащите на ваксинация в едно поколение да бъдат ваксинирани", обясни доц. д-р Христиана Бацелова в ефира на "България сутрин".

Доц. Бацелова подчерта, че варицелата не бива да се подценява, тъй като може да доведе до тежки усложнения и дори смъртни случаи.

Целта на задължителната ваксинация е да се осигури добър колективен имунитет и понижаване на заболеваемостта, каза лекарят

"Две са дозите, които формират ваксинационния курс, но това е една от най-ефективните ваксини. Тя е жива и изгражда много добра протекция още след първата доза. Налагането на втората доза е, за да се предотврати така нареченият пробив сред организираните колективи на вируса и защото все пак има деца или възрастни, които може да не отговорят с добра защита след първата доза", поясни доц. Бацелова пред Bulgaria ON AIR.

Началната възраст за имунизация ще бъде между 13 и 15 месеца. За децата, които навършат тази възраст около въвеждането на ваксината, е предвидено наваксване, като това не представлява медицински проблем. Те ще получат първата доза, а втората ще бъде поставена на по-късен етап.

По отношение на бременните жени, доц. Бацелова уточни, че живи ваксини, каквато е тази срещу варицела, не се прилагат по време на бременност.

Препоръката е жените, които планират бременност и не са преболедували варицела, да се ваксинират предварително и да избягват забременяване в рамките на един месец след имунизацията.

Задължителната ваксинация няма да важи за деца, родени преди 2025 г.

За тях имунизацията остава препоръчителна, както и за всички лица над 9-месечна възраст, които не са преболедували варицела.

Според специалиста ваксинирането е силно препоръчително за деца и възрастни без изграден имунитет.

Епидемиологът напомни и за основните симптоми на заболяването - началото обикновено е с повишена температура, неразположение и болки в гърлото, а ден-два по-късно се появява характерният обрив.