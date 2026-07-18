Мартин Атанасов: Липсата на контрол струва милиони на здравната система

Липсата на ефективен контрол и недостатъчната дигитализация са сред най-сериозните проблеми на българското здравеопазване. Това заяви създателят на платформата "Диагноза България" Мартин Атанасов пред Радио Варна.

По думите му проектът за първи път представя в достъпен вид огромен обем официални данни от здравния сектор, които позволяват да бъдат открити аномалии и несъответствия при разходването на публични средства.

"Диагноза България" успя да покаже с факти част от дефицитите в системата. Говорим за официални данни, които не могат да бъдат отречени или скрити", посочи Атанасов.

Милиони евро и липса на прозрачност

Според него една от най-важните последици от публикуваните анализи е, че институциите са предприели действия за законодателни промени.

Сред предложените мерки са въвеждането на обществени поръчки за частните болници, които също работят с публичен ресурс от Националната здравноосигурителна каса, както и централизирани търгове за закупуване на редки и скъпоструващи лекарства.

Атанасов даде пример с медикаменти, купувани от различни лечебни заведения на значително различни цени. По думите му именно подобни разминавания са показали необходимостта от по-голяма прозрачност и централизиран контрол.

Той подчерта, че проблемите в сектора струват милиони евро годишно и не бива да се отлага предприемането на реформи. Според него дигитализацията е ключов инструмент за прозрачност, който би позволил по-ефективен контрол върху разходите и управлението на системата.

Големи разлики във възнагражденията

Платформата вече разполага и с обновени данни за възнагражденията в лечебните заведения, като позволява сравнение по длъжности, болници и региони.

Анализите показват сериозни различия както между отделните лечебни заведения, така и между служители на сходни позиции в една и съща болница.

Мартин Атанасов съобщи още, че предстоят срещи с представители на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса за разширяване на публично достъпната информация в платформата.

Целта е прозрачността в здравния сектор да се превърне в устойчив процес, а не в еднократна инициатива.

"Първата стъпка е да поставим правилната диагноза. След това трябва да намерим и правилното лечение", обобщи Атанасов.