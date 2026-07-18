Без маша и преса: Най-бързите прически за топлото време

Когато температурите се покачат, последното нещо, което искаме, е да прекарваме допълнително време с маша или преса в ръка. Горещината, влагата и честото оформяне с топлина могат да превърнат грижата за косата в истинско предизвикателство, особено през летните месеци.

Добрата новина е, че красивата прическа не изисква задължително сложни техники и часове пред огледалото. Все повече тенденции залагат на естествения вид, удобството и прическите без топлинна обработка, които подчертават красотата на косата, вместо да я натоварват.

От небрежни кокове и елегантни плитки до лесни прически за плажа и ежедневието – има безброй начини да изглеждате стилно дори в най-горещите дни. Освен че спестяват време, тези идеи помагат и за по-здравия вид на косата, като намаляват увреждането от честото използване на уреди.

Ако търсите вдъхновение за лятната си визия, тези лесни прически без маша и преса са идеалното решение за дни, в които искате да съчетаете красота, удобство и естествен чар.

Копринени вълни

Снимка: Getty Images

Кой казва, че е необходима топлина, за да се създаде перфектната къдрица? Според стилиста Нунцио Савиано, ключът към обемната коса от 90-те, без нагряване, е работата върху частично влажна коса.

„Никога не увивайте подгизнала коса“, казва той. „Около 85% суха е идеална за процеса на фиксиране през нощта. Нанесете шепа мус по дължината на кичурите. Работейки с части с ширина около 5 см, увийте косата здраво около копринена лента за студено къдрене, насочвайки косата далеч от лицето. Задръжте на място с помощта на фибичка“.

Савиано добавя, че копринената калъфка за възглавница е от решаващо значение за перфектен сън без накъдряне. На сутринта развийте лентата и използвайте малко лак за коса.

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