IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 115

Най-чистият град в света е в Европа, кой е той?

Той е пред метрополисите в Япония и Обединените арабски емирства

20.01.2026 | 19:30 ч. 16
Снимка: Pixabay/DimaLiss

Снимка: Pixabay/DimaLiss

Краков е най-чистият град в света, според глобално проучване, проведено от Radical Storage.

Отличието се основава на анализ на над 70 хиляди отзива от туристи, които са оценили чистотата на обществените пространства и ефективността на управлението на отпадъците.

Свързани статии

Полският град постигна оценка за чистота от 98,5%, надминавайки метрополисите в Япония и Обединените арабски емирства, признати за високите си стандарти.

Краков е град, който може лесно да се разгледа пеша и с велосипед, а общественият транспорт е евтин и достъпен, включително през нощта. Туристите оцениха особено добре поддържаните улици, реда в историческите райони и постоянните инвестиции на общината в инфраструктура за рециклиране и почистване.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Краков Полша чистота туристи класация
Новини
Виж всички новини
Без будилник
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem