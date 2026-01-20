Най-чистият град в света е в Европа, кой е той?

Краков е най-чистият град в света, според глобално проучване, проведено от Radical Storage.

Отличието се основава на анализ на над 70 хиляди отзива от туристи, които са оценили чистотата на обществените пространства и ефективността на управлението на отпадъците.

Полският град постигна оценка за чистота от 98,5%, надминавайки метрополисите в Япония и Обединените арабски емирства, признати за високите си стандарти.

Краков е град, който може лесно да се разгледа пеша и с велосипед, а общественият транспорт е евтин и достъпен, включително през нощта. Туристите оцениха особено добре поддържаните улици, реда в историческите райони и постоянните инвестиции на общината в инфраструктура за рециклиране и почистване.