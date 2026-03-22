Защо си струва да се пътува заради “затъмнението на века“ през 2027 г.?

Астротуризмът е сред най-големите тенденции в пътуванията през последните пет години и не показва признаци на забавяне, особено с оглед на слънчево затъмнение на хоризонта по-късно тази година.

Макар пълното слънчево затъмнение през 2026 г. на 12 август да бъде доста специално, тъй като е първото и единствено, което ще бъде видимо в Исландия през 21-ви век, дългогодишните ловци на затъмнения вече гледат с нетърпение към следващата година.

Това е така, защото на 2 август 2027 г. ще се случи "затъмнението на века“, т.е. най-дългото пълно слънчево затъмнение на леснодостъпна земя.

Големите градове по пътя на пълното слънчево затъмнение включват Кадис и Малага в Испания, Танжер в Мароко и Джеда и Мека в Саудитска Арабия. Луксор в Египет се очаква да бъде сред най-популярните дестинации за наблюдение на затъмнението, тъй като максималната продължителност на пълното затъмнение – шест минути и 23 секунди – ще се случи само на 60 километра югоизточно от града.

За да научим повече защо си струва да пътуваме заради това затъмнение, разговаряхме с д-р Кели Корек, програмен учен за затъмнения в централата на NASA.

Защо затъмнението през 2027 г. е толкова специално?

"Досега Земята е единствената планета, за която знаем, че получава този тип слънчево затъмнение“, каза д-р Корек пред Euronews Travel.

"Има и други луни, които преминават пред слънцето, но да имаме луна с перфектния размер и перфектното разстояние, за да можем да наблюдаваме това, е наистина специално", споделя специалистът.

Учените са в състояние да предскажат датата и часа, както и продължителността на затъмненията хиляди години напред – и да знаят кога са се случили в миналото – като гледат орбитите на Луната, Слънцето и Земята.

Теоретично, най-дългото възможно пълно затъмнение би било с продължителност около седем минути и половина. За да се случи това, слънцето ще трябва да е в апогей (в най-отдалечената си точка от Земята), Луната ще трябва да е в перигей (най-близката си точка до Земята) и пътят на пълното затъмнение ще трябва да преминава по екватора, което, както можете да си представите, е доста малко вероятно.

С продължителност шест минути и 23 секунди, пълното слънчево затъмнение на 2 август 2027 г. не е далеч.

Това далеч надминава пълното слънчево затъмнение през 2026 г., което ще продължи две минути и 18 секунди, и Голямото северноамериканско затъмнение през април 2024 г., което продължи четири минути и 28 секунди.

Какво да очакваме по време на пълното слънчево затъмнение?

"Трудно е да се обясни, особено в този дигитален свят, защо всъщност си струва да излезеш и да преживееш това в реалния живот. Снимките са красиви, но не предават справедливо цялостното преживяване на тялото“, каза д-р Корек.

Той работи като част от екип, който се фокусира върху науката, която става възможна, когато Луната блокира слънцето, включително изследвания на слънчевата корона, най-външния слой на слънчевата атмосфера.

Въпреки че NASA ще използва чувствително оборудване за изучаване на слънчевата корона, ще можете да видите тънките нишки със собствените си очи по време на пълното затъмнение.

Ако приемем липса на облачно покритие в избраната от вас дестинация за наблюдение на затъмнение, ще можете да видите и ярки звезди и дори някои планети.

Не само ще видите разликата: ще я усетите и тъй като температурата може да падне с до 10°C, докато слънцето е блокирано от луната.

"Човешкият мозък е склонен да интерпретира [затъмнението] като странно и може да има известно безпокойство или страх, защото се стъмва по начин, с който не сме свикнали“, отбелязва д-р Корек и добавя:

"Объркани сме. Но след като наистина видите пълно затъмнение и видите тази красива външна част на слънцето, която не можете да видите ежедневно, това е вдъхновяващо. Колкото пъти го видите, просто искате да го видите отново".

Как да наблюдавате затъмнението безопасно?

Правилната защита на очите е ключова част от безопасното наблюдение на затъмнение. Освен периода на пълно затъмнение, когато слънцето е напълно блокирано от луната, ще ви трябват специални очила за наблюдение със слънчева светлина.

Очилата за наблюдение със слънчева светлина трябва да отговарят на международния стандарт ISO 12312-2, който е хиляди пъти по-тъмни от слънчевите очила.

Като алтернатива, можете да използвате проектор с отвор за очи, който може да бъде толкова лесен, колкото да сплетете ръцете си и да пропуснете светлината, за да наблюдавате на земята под затъмнението.

Уебсайтът на NASA има подробни съвети за безопасност, включително стъпки за това как да си направите собствен проектор за затъмнение.