Напук на войната: Желанието на европейците да пътуват се увеличава

Желанието на европейците да пътуват през 2026 г. не само остава силно, но и достига рекордни нива, въпреки интензивния натиск от нарастващите разходи за живот и тревожните развития в Близкия изток. В същото време обаче те планират да ограничат както продължителността на пътуванията си, така и размера на разходите си, съобщават от Kathimerini.

Гръцката туристическа индустрия е призована да управлява пазар, който, макар и да поддържа висок импулс, става все по-чувствителен към ценови и геополитически рискове, което изисква стратегически фокус върху безопасността, съотношението цена-качество и диверсификацията на предлагания продукт извън традиционните центрове на търсене.

Според последния доклад на Европейската комисия по пътувания (ETC) за шестте месеца на пролетта и лятото на 2026 г., намерението за пътуване на гражданите на Европа е определено на впечатляващите 82%.

Цената на горивата може да доведе до поскъпване на туристическия пакет

Това е първото проучване на настроенията от избухването на войната в Персийския залив

То е проведено през март, а данните са събрани по време на неотдавнашната ескалация на конфликта в Иран. Следователно, констатациите не са остарели, а отразяват психологията на потенциалните пътешественици в разгара на военното напрежение, което сега е втората най-важна грижа за европейците.

Войната в Персийския залив е основната геополитическа грижа за 18% от потенциалните пътешественици, докато сигурността на дестинацията се очертава като критичен критерий за избор за 22% от извадката.

Въпреки този натиск, търсенето за Южна и Средиземноморска Европа, където Гърция заема доминираща позиция, се засилва със 17%, като 59% от европейците планират посещения в региона. Това предпочитание се основава главно на продукта "море и слънце", който води в търсенето с 28%, което показва увеличение от 5% спрямо миналата година. Това е особено положителен факт и за Гърция.

Около 52% от пътуващите, които избират Средиземноморието, планират да престоят си повече от седем нощувки, процент, значително по-висок от 42%, регистрирани в други европейски региони.

Натискът върху разполагаемия доход води до преразпределение на разходите, като 38% ограничават продължителността на пътуването до четири до шест нощувки, докато престоят от седем до 12 нощувки спада до 37%.