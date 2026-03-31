Цената на горивата може да доведе до поскъпване на туристическия пакет

По отношение на туристическите пътувания потребителите са много по-защитени, когато използват услугата на туристическа агенция, тъй като те по закон са задължени да осигурят безопасно завръщане. На сайта на Министерство на външните работи също има изчерпателна информация, което може да е от помощ на потребителите. Това каза Габриела Руменова, създател на онлайн платформата "Ние потребителите", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Има няколко условия, включително повишаване на цената на горивата, които могат да доведат до поскъпване на туристическия пакет. На първо място това трябва да е заложено в договора и да са описани ясно условията, при които това се случва. Друго важно условие е туроператорът да обясни ясно и точно как се изчислява новата повишена цена.

„Разбира се, потребителите трябва да имат право да се откажат от договора, ако цената на пакета се увеличи с повече от 8%“, коментира гостът.

„В случай, че потребителят реши да се откаже, туроператорът може да предложи алтернативен пакет, но той трябва да е по-добър от този, който преди това си е купил“, обясни Руменова.

При отказ от услугата сумата трябва да бъде възстановена на потребителите до 14 работни дни.

Много рядко в практиката се стига до случаи на увеличаване на цената. Това обикновено е свързано със заблуждаваща информация относно услуги, които са част от пакета, но се са включени в крайната цена. Комисия за защита на потребителите е отговорният орган, който следи за нередности, но Министерство на туризма също участва активно в тази сфера.

Според събеседника идеята на законодателството е да изравни правата и задълженията на търговеца и потребителя. Например, често потребителите избират една дестинация, защото в нея са включени допълнителни екскурзии и би било некоректно от страна на агенцията да не информира туристите, ако местата за тези допълнителни услуги са ограничени.

В момента, в който туроператорът разбере, че ще се повиши цената на пакета и информира своите клиенти, той дава срок, в който потребителят трябва да обяви дали приема новата цена или избира да развали договора.

Руменова поясни, че ако туристът не е съгласен с цената, той трябва да уведоми туроператорът писмено, защото такива казуси могат да се отнесат и до съда, ако страните не могат да постигнат разбирателство. Сроковете тук са много важни.

Голяма част от туристическите агенции, които имаха клиенти в Близкия изток при избухване на войната, изпълниха законовите си задължения и осигуриха нощувки и транспорт, за да върнат туристите. Това генерира високи разходи, но агенциите се справиха адекватно, въпреки краткото време за реакция. Тази ситуация беше овладяна и се надявам всички пътувания, които предстоят, да се случат по разумен начин.

Най-честите спорове между потребители и туроператори идват от там, че туроператорът не е предоставил достатъчно ясно условията за настаняване или цялостното провеждане на пътуването, което генерира недоволство при потребителите.

„Всички детайли около пътуването трябва да са изяснени в началото“, категоричен е гостът.

