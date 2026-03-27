Наградите "Оскар" напускат Холивуд

Наградите на Академията скоро ще имат нов дом, който няма да включва и прилежащ търговски център.

През 2029 г. наградите "Оскар“ ще се преместят от театър "Долби“ в сърцето на Холивуд в театър "Пийкок“ в L.A. Live, разширен туристически център в центъра на Лос Анджелис, обяви Академията за филмови изкуства и науки в четвъртък, съобщава CNN.

Академията заяви, че театър "Пийкок“, където се провеждат и наградите "Еми“ от 2008 г. насам, ще претърпи "цялостни подобрения“ като част от новата сделка със спортния и развлекателен гигант AEG, който е собственик на L.A. Live.

Търговският център L.A. Live, чиито възможности за хранене в момента включват веригата спортни барове и ресторанти Yard House, ще бъде мястото на емблематичния червен килим на наградите "Оскар“, се казва в съобщението.

Промяната на мястото ще бъде съобразена с новия стрийминг дом на Оскарите в YouTube, който също ще започне през 2029 година.

От 2002 г. насам Оскарите се провеждат в театър "Долби“, известен преди като театър "Кодак“, на булевард "Холивуд“. Той се намира до известния театър "TCL“ (бивш китайски театър "Грауман“) и сред Алеята на славата в Холивуд, с ясна гледка към знака на Холивуд, ако се окажете на правилното място.

Театърът с 3400 места е построен специално за провеждане на телевизионното предаване на наградите "Оскар“, с дизайнерски щрихи, които напомнят за златния век на Холивуд. Колони, които показват имената на предишни носители на награди за най-добър филм, очертават известните стъпала към театъра.

Докато вътрешността на театъра е бляскаво, специално представяне на Холивуд в целия му блясък, театърът се намира в търговски комплекс, който включва магазини като Sephora и Lids, което е ярък контраст с черната вратовръзка на "Оскар"-ите.

За тези, които не са запознати с пейзажа, асансьор в мола, който превозва звезди от едно ниво на друго, гледа към Dave & Busters на път към горната палуба на комплекса Ovation Hollywood, за да присъстват на Губернаторския бал, официалното афтърпарти на Академията.

В много отношения преместването в L.A. Live има подобна атмосфера, само че вместо магазини, театърът Пийкок е заобиколен от боулинг зала Lucky Strike, няколко по-малки театри и, разбира се, Crypto.com Arena, дом на LA Lakers и наградите Грами.

"Оскар"-ите са се провеждали в центъра на града в миналото, като предишните им домове са били в Shrine Auditorium и Dorothy Chandler Pavilion.

Според съобщението, "Оскар"-ите ще се излъчват по телевизията по ABC и ще се провеждат в Dolby Theater до 2028 г., 100-тата церемония по връчване на Оскарите, преди да се преместят в YouTube и центъра на Лос Анджелис.