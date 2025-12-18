Когато строим върху дерета, променяме корита и природата реагира силно

Заради обилни валежи в района на Бургас, преди дни бе задействана системата BG-ALERT.

Някъде между един проливен дъжд и поредната бързина, с която водата поглъща улици, коли и домове, България отново се оказа неподготвена. Но не заради природата, а заради себе си.

Когато строим върху дерета, променяме корита, затлачваме мостове и оставяме реките без пространство - природата реагира силно.

България продължава да живее върху остарели карти, модели и инженерни разчети от друго време, а климатът вече е в нова епоха, за разлика от нас.

Изпращаме година, белязана от наводнения.

Кога човешката небрежност струва животи - разговор с доц. Стилиян Димитров - директор на Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет в предаването "Директно".