Новини

България оцелява благодарение на фанатичната вяра

Омуртаг значи живот на трона

08.03.2026 | 21:15 ч. 6

България оцелява благодарение на фанатичната кодирана в нас вяра към тайнствената истина, наречена българска цивилизация. Това каза изследователят проф. Христо Смоленов в ефира на "Операция История".

Той цитира резултатите от скорошно изследване на "Тренд":

"Когато ги питат "Какви се чувствате", 83% от българския народ казват българи, 9% казват европейци, 4% казват балканци и само 3% казват граждани на света. 83% от тоя здрав, борбен, закален в немотия, в подвизи, в трагични преживявания народ - този народ продължава да е верен на своята България. Тези хора обичат страната си, този народ е непобедим, нека зарадваме с тази новина нашите противници, за да не си губят времето с нас", каза още проф. Смоленов пред Bulgaria ON AIR.  "Омуртаг значи живот на трона. И този човек наистина е живял на трона на системно изгражданата българска държавност, постигнал е спойка между различните етнически и верски компоненти на този народ, който се е формирал буквално в негово присъствие - в строителството, което той е разгърнал, той е разбрал, че чрез строителство, чрез съвместен труд по законите на космическата истина, които той не само много добре схваща, но и разгръща", разказа изследователят.

По думите му три века преди рождението на забележителния математик Леонардо Фибоначи, Омуртаг е работил с прогресията на Фибоначи и я е приложил в съграждането на забележителни обекти у нас.

Христо Смоленов България хан Омуртаг
