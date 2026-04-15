Имаме най-добрата Конституция в цяла Централна и Източна Европа, не трябва с лека ръка да прахосваме тези постижения, още повече, че никак не е лесно, като се направят пакостите - нещата да се върнат към нормалното развитие. Това каза бившият служебен министър-председател проф. Георги Близнашки в студиото на "Денят ON AIR".

Има общо 30 преписки, изпратени от различни места в страната, срещу лица с кандидат-депутатски имунитет, за които има данни, че е извършено престъпление, свързано с изборите.

"Сигналите си ги подават едни срещу други. Това досега не се е случвало - кандидатите за народни представители да раздават пари, обикновено това са самите политически структури, които набират посредници. Не е толкова елементарно, колкото изглежда на пръв поглед. Това е част от обичайната политическа размяна - едните обвиняват своите опоненти, че купуват, другите им отвръщат същото. Едно е да се каже, друго е да се докаже. При подобни сигнали или го залавяш на местопрестъплението, или трудно се доказват", каза проф. Георги Близнашки. "Купеният вот няма да изчезне. Всичко е въпрос на политическа култура. Това, което е хубаво с демокрацията, защото ние имаме демократична традиция, е, че в България открай време се говори за политика. При действията на Търновската конституция някога нашите селски кръчми някога са се превръщали в политически клубове. Нашият народ има хубава традиция, която тръгва от Търновската конституция", допълни проф. Близнашки в ефира на Bulgaria ON AIR. "Темата за легитимността е много хлъзгава материя. Служебното правителството, в частност министърът на правосъдието, си поставиха една непосилна задача с атаките срещу главния прокурор - не могат да отстранят от длъжност. Това е въпрос от компетенцията на ВСС, по-специално на прокурорската колегия, която вече се произнесе по въпроса. Какво значи нелегитимност? Това е начинът, по който нещата се възприемат от обществото", подчерта той.

На въпрос дали според него ще видим редовен кабинет, проф. Близнашки отговори:

"Първата грижа е да се конструира Народното събрание, трябва да се върнем към класическата практика - председателят на НС и неговите заместници се избират в пакет. Да се върнем към сигурността, а не както беше - месеци наред да не можем да изберем председател на НС. За правителството нещата са още по-сложни. По-добре е тези, които са получили доверието от обществото, да седнат и да се разберат как да се формира съставът на Висшия съдебен съвет, вместо да се разиграват театрални сцени, които не вършат работа.”