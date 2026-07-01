Пари в държавата има, но липсват реформи и се краде прекалено много. Това заяви в студиото на "Денят ON AIR" депутатът Цончо Ганев от "Възраждане".

"Колкото до това, което направи правителството за два месеца - овладя цените на хранителните стоки и имаме икономическо подобрение в страната, след като управлява вече цялата власт в правителството. Казвам го с тежка ирония, тъй като това са едни мерки, които са вече стават гротеска и е жалко, че се случва в нашата държава", коментира Ганев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Ганев разкритикува управляващите, че са имали пълната възможност да приемат законопроект за 100% майчинство през втората година, но вместо това са заявили, че това ще се случи "някога, някъде", евентуално догодина.

На въпроса за каква сума става въпрос, той подчертава, че тук проблемът е в приоритетите, а не в конкретните изчисления.

"Имат ли цена децата на България? Нямат.

При положение, че демографски изчезваме и се раждат все по-малко българчета, и ние сме с отрицателен демографски прираст вече повече от десетилетия, няма никакво значение. Още повече, че когато майките получават 100% майчинство през втората година и се върнат на работа, те ще си плащат осигуровките - здравни, социални, всички видове данъци. Така че почти нищо няма да струва една такава мярка", обясни Ганев.

По отношение на държавния бюджет Ганев отбеляза, че той се крепи на кредити и заеми, като по думите му държавата ще изтегли над 12 милиарда и половина лева до края на годината.

Като пример за възможни реформи той посочи промени в частните пенсионни фондове, където по думите му отиват 3,5 млрд. лева, както и в здравеопазването, където над 3 милиарда лева от Здравната каса отиват за частни болници.

"Хазартът е тумор, който унищожава човешки съдби. Защо да не е 80% данъкът за него? Има съсипани хиляди семейства, хиляди семейства", коментира Ганев.

Той допълни, че "Възраждане" би подкрепила управляващите за бюджета, ако те предложат реални реформи в социалната сфера, здравеопазването и образованието, но в момента такива липсват.

Ганев коментира и темата за рафинерията и запора от страна на "Литаско", като заяви, че е съвсем естествено в международното право да се иска обезпечение по заведен иск.

Според него управляващите в момента водят разговори за извънсъдебно споразумение, което означава, че България се готви да плати огромна сума на руската страна, вместо да прекрати казуса.

"Ние от "Възраждане" призовахме Радев да започне разговори не за компенсации на руснаците, а за закупуване на рафинерията, тя да стане българска, държавна собственост", каза Цончо Ганев.