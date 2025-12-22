Кремъл опроверга Reuters за „претенции на РФ към Източна Европа“

Публикацията на Reuters, според която Русия уж иска да разшири територията си към европейската част на бившия СССР, абсолютно не отговаря на действителността, заяви в разговор с журналисти прессекретарят на президента на РФ Дмитрий Песков.

Reuters пише това, позовавайки се на предполагаеми доклади на американското разузнаване. Агенцията твърди, че ставало дума, наред с другото, за балтийските държави и цялата територия на Украйна.

Коментирайки това, Песков отбеляза, че няма разбиране доколко информацията за наличието на такива доклади е достоверна.

„Ние наистина видяхме някакви разпокъсани съобщения по този въпрос. Дори ако това отговаря на действителността, то е от категорията ситуации, при които разузнаването прави някакви погрешни разсъждения, изследвания и изводи. Това абсолютно не отговаря на действителността“, каза представителят на Кремъл.