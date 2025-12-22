IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

Кремъл опроверга Reuters за „претенции на РФ към Източна Европа“

Няма яснота доколко достоверна е информацията за наличието на такива доклади

22.12.2025 | 12:03 ч. 9
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Публикацията на Reuters, според която Русия уж иска да разшири територията си към европейската част на бившия СССР, абсолютно не отговаря на действителността, заяви в разговор с журналисти прессекретарят на президента на РФ Дмитрий Песков.

Reuters пише това, позовавайки се на предполагаеми доклади на американското разузнаване. Агенцията твърди, че ставало дума, наред с другото, за балтийските държави и цялата територия на Украйна.

Свързани статии

Коментирайки това, Песков отбеляза, че няма разбиране доколко информацията за наличието на такива доклади е достоверна.

„Ние наистина видяхме някакви разпокъсани съобщения по този въпрос. Дори ако това отговаря на действителността, то е от категорията ситуации, при които разузнаването прави някакви погрешни разсъждения, изследвания и изводи. Това абсолютно не отговаря на действителността“, каза представителят на Кремъл.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Песков претенции Източна Европа
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem