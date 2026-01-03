И днес ще се водят разговори за прекратяване на войната в Украйна

Нови разговори ще се водят днес в Киев между Украйна и нейните европейски и американски съюзници за хипотетично споразумение за слагане край на войната с Русия, която обяви намерение "да втвърди" позицията си, предаде Франс прес.

Съветници по сигурността от съюзническите европейски страни се очаква да се срещнат с украински официални представители в Киев, а американски екип ще се включи в дискусиите чрез видеоконферентна връзка.

Според президента Володимир Зеленски участието си в срещата са потвърдили около петнадесет държави, а също представители на Европейския съюз и НАТО.

Днешните разговори предхождат планирана за следващата седмица във Франция среща на върха на страните от т. нар. коалиция на желаещите, подкрепящи Украйна.

Според Зеленски днешното съвещание ще се съсредоточи върху "гаранциите за сигурност", който съюзниците могат да предоставят на Украйна.

През декември украинският президент разговаря с президента Доналд Тръмп във Вашингтон за плана на САЩ за прекратяване на продължаващата близо четири години война, но чувствителните въпроси и до момента остават нерешени.

Русия обяви, че възнамерява "да втвърди позицията си", след като обвини Киев за нападение с дронове срещу резиденция на президента Владимир Путин, а също за атака, отнела според нея живота на 28 цивилни в контролираната от руските военни част на украинската Херсонска област в новогодишната нощ, отбелязва АФП.