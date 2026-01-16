IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски поиска да бъде увеличен вносът на енергия на фона на руските атаки в Украйна

16.01.2026 | 07:21 ч. Обновена: 16.01.2026 | 07:27 ч. 10
Снимка:БГНЕС/EPA

Украинският президент Володимир Зеленски поиска от министрите си на правителствено заседание късно снощи да намерят решения за увеличаване на вноса на енергия на фона на новите руски атаки срещу украински енергийни съоръжения, предаде ДПА.

„Преди всичко да се увеличи вносът на електроенергия и всички възможности за резервно снабдяване“, заяви той във вечерното си видеообръщение. Необходимо е и по-тясно сътрудничество между местните власти и енергийните компании, добави Зеленски.

Украинският президент обяви, че ще има всекидневни консултации с членове на кабинета и регионални служители относно ситуацията в енергийния сектор. Той добави, че е имало и консултации с новия министър на отбраната Михайло Федоров и с ръководителя на военновъздушните сили Анатолий Кривоножко относно отбраната на енергийните съоръжения.

Освен това Зеленски обяви, че ще преговаря отново със съюзниците за укрепване на противовъздушната отбрана, и каза, че вече е разговарял с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за купуването на ракети за системите за противовъздушна отбрана.

Държавният оператор на електропреносната мрежа "Укренерго“ заяви, че за да покрие дефицитът, може да внасят до 2450 мегавата електроенергия от съседните страни от ЕС - Полша, Румъния, Словакия и Унгария.

Междувременно Великобритания днес оповести нова спешна енергийна помощ за Украйна в размер 20 милиона британски лири, след като Зеленски обяви извънредно положение вследствие на продължителните атаки срещу енергийната инфраструктура на страната.

