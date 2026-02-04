Наруши ли Путин едноседмичното примирие? Тръмп смята, че е спазил думата си ВИДЕО

Президентът Тръмп е на мнение, че руският президент Владимир Путин е "спазил думата си“ да не атакува Украйна в продължение на една седмица, въпреки усещането, че Путин е нарушил споразумението с бомбардировки само след четири дни.

"Беше от неделя до неделя. Той ги удари силно снощи“, каза Тръмп пред репортери във вторник следобед в Овалния кабинет.

"Той спази думата си за това. Знаете, че беше едина седмица, много е. Ще приемем всичко, защото там е наистина, наистина студено, но беше в неделя и той беше от неделя до неделя", продължи да обяснява Тръмп.

"Говорих с него. Искам той да сложи край на войната", добави американският главнокомандващ.

През последните дни температурата в Киев беше около -20 градуса по Целзий.

The New York Post припомня, че миналия четвъртък Тръмп заяви, че е помолил Путин "да не обстрелва Киев и градовете и селата в продължение на една седмица“ поради екстремни студове.

Русия атакува електроцентрали и друга електрическа инфраструктура в Киев и други региони в понеделник вечерта срещу вторник. Министерството на външните работи на Украйна заяви, че руската армия е използвала 450 дрона и повече от 60 ракети за извършване на атаката.

Съобщава се, че друга руска атака в неделя е убила 12 миньори в Днепропетровска област на Украйна.

Въпреки че Тръмп описа времева рамка от неделя до неделя, украинският президент Володимир Зеленски заяви в понеделник, че се е очаквало паузата в атаките да продължи до вторник. Той каза, че началната дата е 30 януари, въпреки че не е била съобщена по време на началото ѝ.

Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит заяви по-рано, че Тръмп "не е изненадан“ от нападението на Русия.

"Говорих с президента за това тази сутрин и реакцията му, за съжаление, не беше изненадана. Това са две страни, които водят много брутална война от няколко години – война, която никога нямаше да започне, ако президентът все още беше на поста си“, каза Ливит пред репортери.

Лийвит припомни, че специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Кушнер, "ще бъдат в Абу Даби утре за още един кръг от тристранни преговори“ между Русия и Украйна.