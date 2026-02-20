Над 1000 кенийци са наемни войници в руската армия

Над 1000 жители на Кения са дошли в Русия, за да станат наемници в руската армия за войната в Украйна. Това пише френският Le Monde, като се позовава на данни, представени в парламента на Кения.

Бройката е значително по-висока от досега обявяваните 200 души, биещи се на страната на Русия. Според доклад на кенийското разузнаване мъжете са заминавали към Русия с фалшиви туристически визи и срещу обещания за високи заплати като наемници, пише Фокус.

Пътуването се е осъществявало през Абу Даби, или Истанбул. Много от тях са подписали договори за служба в армията на Русия, като заплатите са били между 920 и 2400 евро. Агенция в Найроби е рекламирала и набирала желаещи да заминат да се бият в Украйна.

Освен от Кения, жители на Уганда и Южна Африка също са в редиците на руската армия на фронта.