IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 63

Над 1000 кенийци са наемни войници в руската армия

На фронта в Украйна има бойци и от Уганда и Южна Африка

20.02.2026 | 09:15 ч. 58
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Над 1000 жители на Кения са дошли в Русия, за да станат наемници в руската армия за войната в Украйна. Това пише френският Le Monde, като се позовава на данни, представени в парламента на Кения.

Бройката е значително по-висока от досега обявяваните 200 души, биещи се на страната на Русия. Според доклад на кенийското разузнаване мъжете са заминавали към Русия с фалшиви туристически визи и срещу обещания за високи заплати като наемници, пише Фокус.

Пътуването се е осъществявало през Абу Даби, или Истанбул. Много от тях са подписали договори за служба в армията на Русия, като заплатите са били между 920 и 2400 евро. Агенция в Найроби е рекламирала и набирала желаещи да заминат да се бият в Украйна.

Освен от Кения, жители на Уганда и Южна Африка също са в редиците на руската армия на фронта.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кения войници Русия фронта Украйна
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem