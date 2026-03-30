Зеленски: Украйна е готова за Великденско прекратяване на огъня

Украйна е готова за прекратяване на огъня под всякаква форма – независимо дали е всеобхватно или ограничено – включително прекратяване на огъня на Великден, но без да се компрометира нейното достойнство и суверенитет. Това заяви президентът на УКрайна Володимир Зеленски.

Държавният глава направи това изявление по време на разговор с журналисти, според кореспондент на Укринформ.

„Подкрепихме всеки формат за прекратяване на войната, стига да не загубим достойнството и независимостта на нашата държава. И прекратяване на огъня във всякакъв формат – независимо дали е пълно или ограничено до енергийната инфраструктура. И сме готови за прекратяване на огъня по време на Великденските празници. Според мен нормалните хора, които уважават живота, говорят за прекратяване на огъня и край на войната завинаги, не само за няколко дни. Но, разбира се, сме готови на всякакви компромиси, с изключение на компромиси по отношение на достойнството и суверенитета“, каза Зеленски..

„Спомняме си какво обещаха за три дни и не успяха да изпълнят“, каза Зеленски.

Както съобщава Укринформ, на фона на съобщенията за натиск от страна на САЩ върху Украйна да се изтегли от региона на Донбас в замяна на пълноценно участие в осигуряването на гаранции за сигурност за следвоенния период, генералният секретар на НАТО Марк Рюте повтори, че Украйна сама ще взема решения относно собствената си територия.

Зеленски изрази надежда, че тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия ще се проведе през следващите седмици.

„Не мисля, че сме в безизходица. Безизходица – и тогава какво трябва да правим всички ние? Да се ​​откажем? Да се ​​отпуснем? Нека Русия се откаже; ние няма да го направим. Трябва да организираме тристранна среща и да продължим дипломатическата линия, като направим всичко възможно това да се случи. И за да бъдем силни на масата за преговори, трябва да бъдем силни на бойното поле. Благодарен съм на въоръжените сили. Днес сме много по-силни, отколкото бяхме преди шест месеца“, каза Зеленски.

Украйна е готова за прекратяване на огъня под всякаква форма – независимо дали е всеобхватно или ограничено – включително прекратяване на огъня на Великден, но без да се компрометира нейното достойнство и суверенитет.

Държавният глава е направил това изявление по време на разговор с журналисти, според кореспондент на Укринформ.

„Подкрепихме всеки формат за прекратяване на войната, стига да не загубим достойнството и независимостта на нашата държава. И прекратяване на огъня във всякакъв формат – независимо дали е пълно или ограничено до енергийната инфраструктура. И сме готови за прекратяване на огъня по време на Великденските празници. Според мен нормалните хора, които уважават живота, говорят за прекратяване на огъня и край на войната завинаги, не само за няколко дни. Но, разбира се, сме готови на всякакви компромиси, с изключение на компромиси по отношение на достойнството и суверенитета“, каза Зеленски .

„Спомняме си какво обещаха за три дни и не успяха да изпълнят“, каза Зеленски.

Както съобщава Укринформ, на фона на съобщенията за натиск от страна на САЩ върху Украйна да се изтегли от региона на Донбас в замяна на пълноценно участие в осигуряването на гаранции за сигурност за следвоенния период, генералният секретар на НАТО Марк Рюте повтори, че Украйна сама ще взема решения относно собствената си територия.

Той подчерта, че украинският преговарящ екип е готов да се срещне „във всякакъв формат, на всяко място, с изключение на Русия и Беларус“. Той изрази надежда, че такава среща ще се проведе скоро.

„Топката сега е в полето както на САЩ, така и на Русия. Много съм благодарен на Америка, че поддържа този формат. Ако Бог е дал, ще имаме тази възможност през следващите седмици“, отбеляза президентът.

Зеленски отбеляза, че тристранната среща е отложена, защото Съединените щати в момента са фокусирани върху войната в Иран; затова американците предлагат преговорите да се проведат в САЩ, но руснаците не са съгласни с подобно място и от своя страна предлагат Турция или Швейцария за локации.

„Готови сме да подкрепим САЩ и сме готови да подкрепим среща в Швейцария, в Турция или където и да е, където нашите партньори са склонни да се срещнат“, подчерта президентът.

Както съобщава Укринформ, ръководителят на украинската преговорна делегация, секретарят на Съвета за национална сигурност и сигурност Рустем Умеров, отбеляза , че след преговорите с американската страна във Флорида на 21-22 март е постигнат напредък в съгласуването на позициите и стесняването на кръга от нерешени въпроси.