Средновековните оръжия се завръщат по изненадващ начин на фронта в Украйна ВИДЕО

Появява се нова тенденция в технологиите за дронове - високоскоростните FPV ударни дронове вече използват остриета вместо експлозиви, за да неутрализират цели.

Видеоклип, разпространен наскоро онлайн от Самюъл Кардило, главен изпълнителен директор на ShadowBreak Intl, показва дрон, наречен "Летящ меч", който унищожава човешки манекен, докато се движи със скорост от 450 км/ч или 280 мили/ч, според Forbes на 16 април.

Въпреки че демонстрациите понякога могат да бъдат подвеждащи, тази технология подчертава промяна, която би могла да направи FPV дроновете по-трудни за спиране и по-достъпни за различни групи.

В контекста на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна вече се появиха различни неконвенционални оръжия с дронове, включително устройства, оборудвани с копия, тризъбци и харпуни. Тези инструменти често са ефективни срещу други дронове, защото квадрокоптерите са изработени от крехки материали като пластмаса и въглеродни влакна.

direct kinetic impact. a flying sword. 450km/h. updated video showing exactly that. we're also working on the explosive variant. only for authorized partners. dms are open. pic.twitter.com/xs9fQewSlB — Samuel Cardillo (@CardilloSamuel) March 19, 2026

Счупването на една роторна лопатка обикновено е достатъчно, за да свали дрон

Въпреки това, наземните цели обикновено изискват експлозиви. Докато FPV дроновете първоначално са използвали преработени RPG снаряди, разнообразието от боеприпаси е нараснало значително през последните няколко години, според Forbes.

В интернет съществуват няколко дрона "Летящ меч", моделирани по китайски митологични оръжия, но повечето са играчки с остриета от пяна или пластмаса. Едно видео от Украйна показва FPV дрон, носещ японски меч, въпреки че изглеждаше като демонстрация на маневреност, а не като практично оръжие. За разлика от това, версията от ShadowBreak Intl изглежда е сериозна система със смъртоносни спецификации.

Физиката на "Летящия меч" предполага, че е много опасен

Ловна арбалетна стрела тежи около 35 грама и се движи с 350 км/ч, докато средновековна стрела от дълъг лък тежи 80 грама и достига 220 км/ч.

Летящият меч е много по-бърз и тежи поне десет пъти повече. В исторически план, най-близкото сравнение е римската балиста, която е изстрелвала 500-грамови стрели с 360 км/ч.

Ако "Летящият меч" достигне 450 км/ч, той ще бъде дори по-мощен от тези древни оръжия. Докато много FPV дронове в Украйна са по-бавни, някои прехващачи вече твърдят, че достигат скорости над 300 км/ч, а състезателните дронове могат да надхвърлят 600 км/ч. Това прави цифрата от 450 км/ч правдоподобна за специализиран ударен дрон.

Според Forbes, ShadowBreak Intl съобщава, че работи върху експлозивна версия, но неексплозивният кинетичен модел има своите предимства. Той може да се използва за прехващане на дронове, крилати ракети и хеликоптери. Дронът разполага с автономно терминално насочване за справяне с високоскоростни подходи и се очаква да има живот на батерията от поне осем минути.

За наземни операции, "Летящият меч" е проектиран за употреба срещу личен състав, а не срещу бронирани машини. Той предлага начин за елиминиране на специфични цели без странични щети, подобно на американската ракета R9X Hellfire "Ninja", но в много по-евтина и по-преносима форма.

Тази технология е достъпна и за групи, които не могат да произвеждат надеждни експлозиви, тъй като по същество представлява високоскоростен състезателен дрон, оборудван с острие.

На 8 април 2026 г. беше документиран значителен напредък в технологията на дроновете, тъй като Украйна започна да използва модифицирани FPV квадрокоптери, оборудвани с фиксирани крила, за да нанася удари по руските сили.

Тази специфична модификация включваше добавяне на аеродинамични крила към стандартен FPV квадрокоптер, конструктивен избор, който осигуряваше допълнителна подемна сила. Чрез намаляване на енергията, необходима за престой във въздуха, крилата позволяваха на дроновете да изминават много по-дълги разстояния от конвенционалните FPV системи.

Според доклади на "Милитарный", тази подобрена ефективност е позволила на операторите да поразяват цели по-дълбоко зад руските линии, като платформите, наблюдавани като носещи боеприпаси PG-7 за тези продължителни мисии.