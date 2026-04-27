Новини Днес | 52

Киев: Руските сили се опитват да настъпват по всички фронтове

Украинските части отблъскват атаките и причиняват загуби на противника

27.04.2026 | 12:27 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Руските войски се опитват да започнат настъпателни операции и да окажат натиск върху различни участъци от фронта, като променят интензивността на атаките си, съобщи Укринформ, цитирайки говорителят на украинските въоръжени сили Виктор Трегубов.

"Ситуацията е доста нестабилна в момента, защото руснаците се опитват да настъпват по всички фронтове, като коригират тактиката си и променят интензивността на действията си. През последните няколко дни и седмици те се фокусират например върху сектора Лиман или върху придвижването към Вовчанск. Затова не мога да отделя конкретен сектор за седмицата", каза Трегубов по телевизията.

Той отбеляза, че руските войски продължават да оказват натиск в околностите на Купянск, а на източния бряг на река Оскил (на руски Оскол) боевете са постоянни.

Според говорителя украинските части отблъскват атаките и причиняват загуби на противника, като му пречат да напредва по-дълбоко в отбранителните линии.
(БТА)

