Драма до последно: Ботев Враца спечели с 3:2 срещу Септември

Ботев Враца стигна до драматичен обрат и победи Септември с 3:2 като гост в мач от осмия кръг на Първа лига.

Домакините водеха с 2:1 до 86-ата минута, но два късни гола на Филип Гигов донесоха трите точки на врачани.

Ботев поведе в 41-вата минута. След грешка на Мартин Христов при изчистване Мартин Смоленски се възползва и с удар през краката на Владимир Иванов откри резултата.

Септември обърна след почивката

Столичани изравниха в 53-ата минута.

Херард Францети спечели единоборство край тъчлинията, атаката премина през Йоан Бауренски и Кубрат Йонашчъ, а Педро Игор завърши с мощен удар за 1:1.

В 73-ата минута Септември стигна и до пълен обрат.

Галин Иванов получи дълъг диагонален пас, овладя с гърди и с точен удар направи 2:1.

Филип Гигов обърна всичко за три минути

Когато изглеждаше, че домакините ще стигнат до победата, Ботев Враца нанесе два късни удара.

В 86-ата минута Даниел Генов центрира, а Филип Гигов остана непокрит и отблизо изравни.

Само три минути по-късно Мартин Петков подаде остро отдясно, а Гигов стигна до топката пред вратаря Владимир Иванов и я прати в мрежата за 3:2.

Септември можеше да измъкне точка в самия край, но Милен Стоев изчисти топката от голлинията в последните секунди.

Така Ботев Враца си тръгна от столицата с драматична победа и ценни три точки.