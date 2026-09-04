Драма до последно: Ботев Враца спечели с 3:2 срещу Септември

Ботев Враца стигна до драматичен обрат и победи Септември с 3:2 като гост в мач от осмия кръг на Първа лига.
Домакините водеха с 2:1 до 86-ата минута, но два късни гола на Филип Гигов донесоха трите точки на врачани.
Ботев поведе в 41-вата минута. След грешка на Мартин Христов при изчистване Мартин Смоленски се възползва и с удар през краката на Владимир Иванов откри резултата.
Септември обърна след почивката
Столичани изравниха в 53-ата минута.
Херард Францети спечели единоборство край тъчлинията, атаката премина през Йоан Бауренски и Кубрат Йонашчъ, а Педро Игор завърши с мощен удар за 1:1.
В 73-ата минута Септември стигна и до пълен обрат.
Галин Иванов получи дълъг диагонален пас, овладя с гърди и с точен удар направи 2:1.
Филип Гигов обърна всичко за три минути
Когато изглеждаше, че домакините ще стигнат до победата, Ботев Враца нанесе два късни удара.
В 86-ата минута Даниел Генов центрира, а Филип Гигов остана непокрит и отблизо изравни.
Само три минути по-късно Мартин Петков подаде остро отдясно, а Гигов стигна до топката пред вратаря Владимир Иванов и я прати в мрежата за 3:2.
Септември можеше да измъкне точка в самия край, но Милен Стоев изчисти топката от голлинията в последните секунди.
Така Ботев Враца си тръгна от столицата с драматична победа и ценни три точки.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.