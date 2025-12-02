IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Закопчаха наркодилър при акция в Русе

02.12.2025 | 20:52 ч. 0
Снимка: МВР

Мъж на 49 години е арестуван за разпространение на наркотици при специализирана полицейска операция в Русе, съобщи МВР. 

При акцията, състояла се вчера, униформените служители проверили мъжа, както и обитавания от него имот в Русе. 

"Полицаите открили и иззели около 350 грама метамфетамин (кристал) – количество, което сочи към активна и организирана разпространителска дейност", обясниха от полицията Малчева. 

В жилището са открити и няколко мобилни телефона, за които се предполага, че са използвани за комуникация с клиенти, както и други материали, свързани с незаконната дейност. Полицейските служители са заловили и двама клиенти на арестувания – мъже на 43 и на 36 г. от Русе, които непосредствено преди акцията са закупили наркотични вещества от него. 

49-годишният мъж е задържан за 72 часа, като предстои прокуратурата да внесе искане в съда той да бъде оставен за постоянно в ареста. Разследването по случая продължава под ръководството на прокуратурата, като се установява произходът на наркотика и евентуална съпричастност на други хора.

Това се случи Dnes

