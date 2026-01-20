13-годишен от Флорида намушка майка си 46 пъти

Тийнейджър от Флорида, обвинен, че е намушкал майка си 46 пъти, се призна за виновен за убийство от втора степен. Дерек Роса, който вече е на 15 години, беше осъден на 25 години затвор. Освен това ще изтърпи 20 години пробация, съобщава Miami Herald.

"Съжалявам", каза Роса по време на произнасянето на присъдата в Окръжния съд на Маями-Дейд.

"Мисля, че е благодарен на всички, които го подкрепяха и все още го подкрепят", казва пред People адвокатката на Роса Дейлисет Риело.

Риело уточнява, че Роса ще бъде изпратен в лагер за младежи-правонарушители до 21-годишна възраст. След това ще доизтърпи остатъка от присъдата си в Department of Corrections.

"Не мисля, че децата имат място в системата за възрастни, но при всички обстоятелства това беше стратегическа сделка", казва Риело.

Роса е бил на 13 години, когато на 12 октомври 2023 г. е намушкал 39-годишната си майка Елина Гарсия, докато тя е спяла в леглото си в апартамента им в Хаялеа. Новородената ѝ дъщеря е спяла наблизо, но не е пострадала.

Според документи, Роса е снимал тялото на майка си след убийството и е направил селфи с ръка, покрита с кръв. След това, според твърденията, той е изпратил на свой приятел снимки на тялото на майка си в локва кръв, оръжие и окървавената си ръка.

Прокурорите казват, че приятелят първоначално си е помислил, че Роса се шегува, но когато разбрал, че изображенията са истински, "преминал от шок към неверие", според документа.

Роса според твърденията е бил запленен от Джейсън Вурхийс - убиеца с хокейната маска от хорър поредицата "Петък 13-и" ("Friday the 13th") - и е казвал на приятели, че планира да се облече като Джейсън за Хелоуин.

След като убил майка си, сам се обадил на 911 и е признал пред оператор.

"С днешното си признание за вина Дерек Роса потвърди онова, което по-рано е казал на оператор от 911 и което е признал пред разследващите детективи - че е убил майка си. Болката, която Елина Гарсия е изпитала от 46-те прободни рани, може да е била надмината единствено от осъзнаването, че човекът, който я убива, е собственият ѝ син", заяви в изявление щатският прокурор на Маями-Дейд Катрин Фернандес Ръндъл.

"Когато Роса е откраднал живота на майка си, е откраднал и толкова голяма част от собственото си бъдеще", казва тя.

По време на произнасянето на присъдата, вторият баща на Роса - Франк Рамос - казал на момчето, че е било "като син" за него.

"Бяхме много сплотено семейство. Майка ти беше любяща майка... Смъртта ѝ разби семейството ни и промени живота ни завинаги", казал той.