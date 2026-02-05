Осъдиха 16-годишен за блудство с чужденка

Районният съд в Чепеларе осъди 16-годишен младеж от града за извършване на блудствени действия с чужда гражданка, съобщи за БТА председателят на съда Славка Гемишева.

На непълнолетния е наложено наказание от шест месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от година и половина.

Подсъдимият е признат за виновен, че в нощта на 3 август чрез заплахи е извършил блудствени действия спрямо 25-годишна жена – гражданка на Германия. По време на инцидента тя е пребивавала в Чепеларе по програма Еразъм+ и е участвала във фестивал в града.

След приключване на събитието, докато се е прибирала към хотела си, жената е усетила, че е следена. Впоследствие пред нея е изскочил младежът, който е държал камък в ръка.

С присъдата съдът е наложил и пробационни мерки за срока на изпитанието, включващи задължителни срещи с пробационен служител и участие в програми за обществено въздействие.

От съда посочиха още, че подсъдимият е с предишни криминални прояви. През януари т.г. срещу него е влязла в сила присъда за противозаконно отнемане на лек автомобил, а през есента е бил настанен във възпитателно училище-интернат.